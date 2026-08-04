Türkiye’nin yerli çizgi film kahramanı Niloya, YouTube’da 7 milyar görüntülenme ve 700 milyon saat izlenme rakamına ulaştı.

Yapım ekibinden yapılan açıklamaya göre, Türk kültürü, aile değerleri, doğa sevgisi ve yardımlaşma gibi temaları işleyen çizgi film, 13 YouTube kanalı üzerinden yayınlanıyor.

6 DİLDE YAYINLANIYOR

Türkçe, İngilizce, Portekizce, Arapça, İspanyolca ve İtalyancanın yanı sıra işitme engelli çocuklar için işaret diliyle de içerik üreten Niloya, 6,5 milyona yaklaşan abone sayısıyla her çocuğun eşit şekilde öğrenebileceği kapsayıcı bir ekran deneyimi sunuyor.

Uzman psikolog, pedagog ve içerik danışmanlarının katkılarıyla hazırlanan yapım, yurt dışında en fazla Almanya, Azerbaycan, Hollanda, Fransa ve Avusturya’dan takip ediliyor.

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Ebeveynlerin hesap kullanımına işaret eden izleyici profilinde kullanıcıların yüzde 56’sını kadınlar, yüzde 44’ünü erkekler oluştururken, yaş dağılımında ise yüzde 49,5 ile 25-34 yaş grubu ilk sırada yer alıyor.

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