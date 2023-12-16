Çizgi film çocuğunuzu olumsuz etkileyebilir

16 Aralık 2023 07:51 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 07:52

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Televizyon bir yetişkinin olduğu kadar çocukların da hayatında çok önemli bir role sahiptir. Günümüzde önemli bir eğlence aracı olarak kabul edilen TV programları, en az biz yetişkinler kadar çocuklar tarafından da izleniyor. Program yapımcıları da izleyici kitlesinin çeşitliliğinin farkında olup farklı yaş ve eğitim gruplarına göre programlar dizayn ediyor. Çizgi filmler de bu programlar arasında olup temelde çocukları hedefleyen yapımlar... Çizgi filmlerin renkli, abartılı, eğlenceli ve fantezi dolu dünyası çocukları çok eğlendirirken, etkiliyor da... Çünkü öğrenme düzeyi ve düşünme sistemi biz yetişkinlerden çok daha farklı olan çocuklar, çizgi filmleri izlerken kendilerini izledikleri şeyin parçası hâline getirir. Burada yaşanan olayları çok daha kolay bir biçimde benimseyip içselleştirebilirler. Bu sebeple çizgi filmler çocuğun öğrenmesinde ve farklı dünyaları gözlemleyebilmesinde önemlidir. Ancak muhakeme yetenekleri daha fazla şeyi anlama ve yargılama düzeyine erişmemiş olan çocuklar, olumsuz yönde etkilenebilir. İzlenen çoğu olay ve karakter, çocuğun dünyasının bir parçası olmaya yavaş yavaş başlar, gerekli müdahale yapılmazsa minikler kendini bir süre sonra gerçekle sanal arasındaki farkı ortadan kaldırabilir. Bu durum küçüklerin gelişimini olumsuz yönde etkiler ve gerçek dünyaya olan adaptasyonunu azaltır.

Yapılan birçok araştırmada çizgi filmlerdeki şiddet ögelerine ve bunların etkinliğine bakılmış. Şiddet içerikli filmleri izleyen çocukların, diğerlerine göre yaşıtlarıyla daha fazla kavga ettiği, büyüklere daha fazla karşı geldiği ve daha sabırsız davrandıkları belirlenmiş. Bütün bunları göz önünde bulundurduğumuzda karşımıza şu sonuç çıkıyor; çocuğunuz çizgi film izleyerek düşünme sistemini geliştirdiği kadar çizgi filmlerin içerdiği bazı olumsuz ögelerden de etkilenebiliyor. Bu olumsuz etkilerin önüne geçmek için çocukları çizgi film dünyasından mahrum etmek yerine farklı çözümlerle onları yönlendirmek çok daha kolay ve etkili olacaktır.

NELER YAPABİLİRİZ?

Çocuğunuz için televizyon izleme saatleri belirleyin ve bu saatler içerisinde izlediği programları takip edin. Çizgi filmin en az bir bölümünü izleyin, böylece içeriği daha iyi bir şekilde anlayabilir ve onunla bunu konuşabilirsiniz. Çizgi filmde geçen saldırgan davranışları sorgulayıp problemleri çözmek için alternatif yöntemler hakkında konuşabilirsiniz. Çok aşırı şiddet ve saldırganlık içeren çizgi filmleri izlemesini yasaklayabilirsiniz. Televizyon izlemeyi, eğitsel programlarla ya da içeriğinde yardımlaşma ve iş birliği olan programlarla sınırlandırabilirsiniz. En önemlisi; çocukları farklı hobi ve uğraşlara yönlendirerek televizyon izleme süresini azaltabilirsiniz.