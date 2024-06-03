Çocuklar hedefte! Cartoon Network çizgi film kanalında skandal LGBT duyurusu

Türkiye'de de yayın yapan ABD'li çizgi film kanalı Cartoon Network, bir skandala imza attı. Sosyal medya hesabında aile yapısını hedef alan bir içeriğinde, iki erkeğin öpüştüğü görseli paylaşarak "Bu ikonik çiftlerle Onur Ayı'na başlıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Gönderiye tepki yağdı.

Bütün dünyada tepki çeken ve aile yapısını hedef alan LGBT tehlikesi çocuk kanallarına kadar indi.

Sapkın münasebetleri özendiren içeriklerin ABD'li çocuk kanallarında olduğu biliniyor. Bunlardan biri olan Cartoon Network, skandal yayınlarına bir yenisini daha ekledi.

Instagram hesabında iki erkeğin öpüştüğü görsel paylaşan kanal resmi hesabında LGBT bayrağına yer vererek "Bu ikonik çiftlerle #OnurAyı'na başlıyoruz" paylaşımı yaptı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Paylaşıma sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiler çığ gibi büyüyor.

Kimileri "Çizgi filmler çocuklar ve masumiyetleri içindir, cinselliği teşvik etmeyi bırakın." yazarken kimi kullanıcılar da "Kardeşim çizgi film ağı ne hale geldi. Artık çocuk olmadığım için mutluyum." dedi.

Kullanıcılar peşp eşe yorumlar göndermeye devam ederek, "Eski Cartoon Network'ü özlüyorum" açıklamasında bulundular.