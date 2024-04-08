Vatikan'dan LGBT'ye karşı yeni bildiri: İnsan onuruna hakarettir!

Hristiyanlık dininin Katolik mezhebinin yönetim merkezi Vatikan, cinsiyet değiştirme operasyonlarını da konu alan yeni bir bildiri yayınladı.

Hristiyanlık dininin Katolik mezhebinin yönetim merkezi Vatikan, Papa Francis tarafından onaylanan yeni bir bildiri yayınladı. Bu bildiri ile dinî merkez, kilisenin cinsiyet değiştirme operasyonları, cinsiyet akışkanlığı ve taşıyıcı anneliğin insan onuruna hakaret anlamına geldiğine inandığını belirtti. Vatikan, böylece yayınladığı "Dignitas infinita" (Sonsuz Haysiyet) adlı 20 sayfalık bildiride cinsiyet değişiklikleri, cinsiyet teorisi, taşıyıcı ebeveynlik, kürtaj ve ötanaziye karşı olduğunu bir kez daha teyit etti.

Belgede, kişinin doğduğu cinsiyetin Tanrı'nın “geri dönülemez bir armağanı” olduğu ve “cinsiyet değişikliğine yönelik herhangi bir müdahalenin, kural olarak, kişinin hamile kaldığı andan itibaren kazandığı eşsiz saygınlığı tehdit etme riski taşıdığı” ileri sürülüyor. Cinsiyet teorisinin öngördüğü gibi, kişisel olarak kendi kaderini tayin etmeyi arzulayan insanların “kendini Tanrı yapma yönündeki asırlık cazibeye” teslim olma riskiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Bildiride toplumsal cinsiyet teorisine karşı olarak, "herhangi bir cinsiyet değiştirme müdahalesinin, kural olarak, kişinin ana rahmine düştüğü andan itibaren sahip olduğu eşsiz haysiyetini tehdit etme riski taşıdığı" vurgulandı. Bildiride ayrıca üreme organlarındaki "anormallikleri" gidermek için ameliyat olasılığının kabul edildiği, ancak "böyle bir tıbbi prosedürün burada kastedilen anlamda bir cinsiyet değişikliği teşkil etmeyeceği" açıklandı.

Taşıyıcı annelik konusuna da değinen bildiride, bu uygulamanın hem taşıyıcı annenin hem de çocuğun onurunu ihlal ettiği belirtilerek, Papa Francis'in ocak ayında bunu "aşağılık" olarak nitelendirdiği ve küresel bir yasak çağrısında bulunduğu hatırlatıldı.