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Batsın sizin Vision’unuz! Eurovision’u LGBT vurgulu şarkısıyla İsviçre kazandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Batsın sizin Vision’unuz! Eurovision’u LGBT vurgulu şarkısıyla İsviçre kazandı

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eurovision’u, LGBT vurgulu şarkısıyla İsviçre temsilcisi Nemo kazandı. Yarışmadan çok Gazze’deki insanlık dramı öne çıktı.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ -  Avrupa’nın prestijli müzik yarışması Eurovision, tarihinin en politik ve gerilimli finallerinden birine sahne oldu. İsveç’in Malmö şehrinde önceki gece düzenlenen 2024 Eurovision Şarkı Yarışması’nı İsviçre’nin temsilcisi Nemo, “The Code” isimli sapkın LGBTİ+ vurguları olan şarkısıyla 591 puan toplayarak kazandı. Böylece geçmişte olduğu gibi tartışmalı bir eser ve isim öne çıktı. 

Ancak İsrail’in katılımı sebebiyle büyük protestoların yapıldığı Eurovision’da, yarışmadan ziyade saldırı altındaki Gazze’deki insanlık dramı öne çıktı. 

PROTESTOLU PERFORMANS

Finalde sahne alan İsrailli şarkıcı Eden Golan performansı esnasında seyircilerce yuhalandı ve salondan “Özgür Filistin” sloganları yükseldi. Bu reaksiyonlara rağmen İsrail yarışmayı beşinci sırada tamamladı.
Belçika’nın VRT televizyonu da Eurovision final yayınını bölerek İsrail’in insan hakları ve basın özgürlüğüne yönelik ihlallerini kınadığı ve ateşkes talep ettiği bir mesaj paylaştı.

Batsın sizin Vision’unuz! Eurovision’u LGBT vurgulu şarkısıyla İsviçre kazandı - 1. Resim
Eurovision yapılırken göstericiler Hyllie Meydanı’nda Filistin bayrağı salladı.

“BARIŞ GALİP GELECEK”

Yarışmada Portekiz’i temsil eden iolanda, ojelerinde Filistin kefiyesindeki motiflere yer verdi ve şarkısını söyledikten sonra “Barış galip gelecek” diye bağırdı. 

Avrupa Yayın Birliği, (EBU) İrlanda temsilcisi Bambie Thug’u performansı öncesi sansürledi. Thug, ikaz üzerine yanağındaki eski Celtic dilinde yazılı olan “ateşkes” mesajını değiştirmek zorunda kaldığını açıkladı. Finale saatler kala EBU’nun Hollanda’nın temsilcisi Joost Klein’in diskalifiye edildiğini duyurması da tepkilere yol açtı. Karardan saatler sonra Norveç’in geçen yılki temsilcisi Alessandra, Filistin’de “soykırım yaşandığını” söyleyerek, finalde ülkesinin oylarını sunma görevinden çekildiğini duyurdu.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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