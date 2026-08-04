Terörsüz Türkiye sürecinin önemli adımlarından “çerçeve yasa” için sona gelindi. Teklifin bugün TBMM Başkanlığına sunulması, ardından Adalet Komisyonunda görüşülmesi bekleniyor.

Muhalefetle uzlaşma sağlanması hâlinde düzenlemenin Genel Kurul’a taşınarak 13 Ağustos’a kadar Meclis’ten geçirilmesi hedefleniyor. Taslak üzerinde AK Parti, MHP ve DEM Parti’nin mutabık kaldığı belirtiliyor. CHP’den de olumlu mesajlar geliyor.

Yasanın uygulamaya girmesi, silah bırakılmasının teyit ve tespit şartına bağlanacağı için gözler artık MİT ve Millî Güvenlik Kurulunda olacak. Teyit ve tespite yönelik olumlu bir görüş ortaya çıkması durumunda yasanın cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yasa, yürürlük tarihinden itibaren 6 ay veya 1 yıl süreyle uygulamada kalacak.

Son sözü MİT ve MGK verecek! Süreç yasası çıkacak, Meclis tatile girecek

Öte yandan, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın ise yasanın yürürlüğe girmesinin ardından örgüt üyelerine yeni bir çağrı yapacağı ve Türkiye’ye dönmelerini isteyeceği ifade ediliyor. Dönüşlerin aşamalı olması, suç kaydı olmayanların ceza almadan topluma katılması, suç kaydı bulunanların ise işledikleri suçun ağırlığına göre hukuki değerlendirmeye tabi tutulması planlanıyor.

Cezaevinde bulunan ve sadece örgüt üyeliği, yardım ve yataklık, örgüt propagandası ve iltisak suçlarından ceza alanlara yönelik suçlamaların düşmesi bekleniyor. Bu durumda olanlar tahliye edilecek. Terör örgütü üyesi olarak bombalama eylemlerine karışan, adam yaralama ve adam öldürme gibi suçları işleyenlerle ilgili ise “terör örgütü üyeliği” suçlamasının ortadan kalkacağı, yalnızca işledikleri diğer suçlardan aldıkları cezaların infaz edileceği belirtiliyor. Cezaevinde kaldıkları süre, bu suçlara ilişkin cezalarını karşılıyorsa bu kişiler de tahliye edilecek.

Son sözü MİT ve MGK verecek! Süreç yasası çıkacak, Meclis tatile girecek

Bu arada, Terörsüz Türkiye yasasının çıkarılmasıyla PKK-KCK’nın “terör örgütleri” listesinden çıkarılması beklenmiyor. AK Parti kaynaklarına göre, sürece aykırı davranarak terör eylemlerini sürdüren ve PKK’nın devamı niteliğinde farklı yapılanmalara girenlere yönelik mücadele devam edecek.

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