Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Yedi vilayette resmi tatil ilan edildi! Komşu ülke aşırı sıcaklarla mücadele ediyor

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yedi vilayette resmi tatil ilan edildi! Komşu ülke aşırı sıcaklarla mücadele ediyor

Aşırı sıcaklar komşu ülke Irak'ta olağanüstü tedbirleri beraberinde getirdi. Hava sıcaklığının 50 derecenin üstüne çıkması beklenen ülkede, 7 vilayette resmi dairelerde tatil kararı alındı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Irak'ta etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle yarın güney ve orta kesimlerdeki bazı vilayetlerde resmi dairelerde tatil ilan edildi.

TERMOMETRELER 50 DERECEYİ AŞABİLİR

Irak basınında yer alan haberlere göre, hava sıcaklıklarının 50 dereceyi aşmasının beklendiği uyarılarının ardından Basra, Zi Kar, Meysan, Kerbela, Kadisiyye (Divaniye), Babil ve Vasıt valilikleri, 5 Ağustos Çarşamba günü resmi kurumlarda mesaiye bir gün ara verilmesi kararı aldı.

Yedi vilayette resmi tatil ilan edildi! Komşu ülke aşırı sıcaklarla mücadele ediyor
Başlık ResmiYedi vilayette resmi tatil ilan edildi! Komşu ülke aşırı sıcaklarla mücadele ediyor

Valilik açıklamalarında, kararın kamu çalışanları ile vatandaşların aşırı sıcaklardan korunması amacıyla alındığı belirtilirken, sağlık, güvenlik, elektrik ve diğer temel hizmetleri sunan kurumların uygulamadan muaf tutulacağı ifade edildi.

ÖNERİLEN HABERLER
Dünya adeta kavruldu! Son 122 yıldır böylesi görülmedi: Asya
DÜNYA

Dünya adeta kavruldu! Son 122 yıldır böylesi görülmedi: Asya'dan Avrupa'ya rekor sıcaklıklar, can kayıpları artıyor

Irak Meteoroloji Kurumu, ülkenin orta ve güney kesimlerinde sıcaklıkların bazı bölgelerde 50 derecenin üzerine çıkabileceği uyarısında bulunurken, yetkililer vatandaşlara günün en sıcak saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları tavsiyesinde bulundu.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Fenerbahçeli yıldıza Süper Lig'den iki talip!
Fenerbahçeli yıldıza Süper Lig'den iki talip!
Kaydet
FETÖ'den Yeni Parti itirafı: Kurulması teröristbaşı Gülen'in vasiyetiydi, CHP'yi böldük
FETÖ'den Yeni Parti ve Gülen'in vasiyeti itirafı
Kaydet
72 bin göçmenin akın ettiği sınırda son durum! İspanya rakamları paylaştı
72 bin göçmenin akın ettiği sınırda son durum
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.