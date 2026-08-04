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Dünya

Dünya adeta kavruldu! Son 122 yıldır böylesi görülmedi: Asya'dan Avrupa'ya rekor sıcaklıklar, can kayıpları artıyor

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Dünya adeta kavruldu! Son 122 yıldır böylesi görülmedi: Asya'dan Avrupa'ya rekor sıcaklıklar, can kayıpları artıyor
Fotoğraf Başlığı Dünya adeta kavruldu! Son 122 yıldır böylesi görülmedi: Asyadan Avrupaya rekor sıcaklıklar, can kayıpları artıyor

Dünyanın birçok bölgesinde etkisini artıran aşırı sıcak hava dalgası hayatı durma noktasına getirdi. Romanya'da rekor sıcaklıklar nedeniyle kırmızı alarm ilan edilirken, Güney Kore'de 16 kişi aşırı sıcaktan hayatını kaybetti, Japonya'da ise sıcak çarpması nedeniyle 3 aslan telef oldu. ABD'de termometreler 53 dereceyi görürken, Balkanlar'da da rekor sıcaklık uyarıları peş peşe geldi.

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Küresel ölçekte etkisini artıran sıcak hava dalgası, Avrupa'dan Asya'ya ve ABD'ye kadar birçok ülkede hayatı felç etti. Rekor seviyelere ulaşan sıcaklıklar can kayıplarına, kuraklığa, su seviyelerinde kritik düşüşlere ve orman yangını riskinin artmasına neden olurken, birçok ülkede en yüksek seviyede sıcak hava uyarıları yapıldı.

Dünya adeta kavruldu! Son 122 yıldır böylesi görülmedi: Asyadan Avrupaya rekor sıcaklıklar, can kayıpları artıyor
Başlık ResmiDünya adeta kavruldu! Son 122 yıldır böylesi görülmedi: Asyadan Avrupaya rekor sıcaklıklar, can kayıpları artıyor

ROMANYA'DA KIRMIZI ALARMA GEÇİLDİ

Romanya Ulusal Meteoroloji Dairesi, ülke genelinde hava sıcaklıklarının 38 ila 40 derece arasında seyretmesi nedeniyle perşembe sabahına kadar "kırmızı alarm" ilan etti. Yetkililer, sıcak hava dalgasının birkaç gün daha süreceğini ve ağustos ayında yeni sıcaklık rekorlarının kırılabileceğini açıkladı.

Kuraklığın etkisiyle Tuna Nehri'ndeki su seviyesi son 30 yılın en düşük seviyesine gerilerken, Romanya Savunma Bakanı Radu-Dinel Miruta, nehirdeki akışı artırmak amacıyla kayalık bir alanın kontrollü şekilde patlatıldığını ve müdahalenin ardından su seviyesinde 2 santimetrelik artış sağlandığını duyurdu.

Dünya adeta kavruldu! Son 122 yıldır böylesi görülmedi: Asyadan Avrupaya rekor sıcaklıklar, can kayıpları artıyor
Başlık ResmiDünya adeta kavruldu! Son 122 yıldır böylesi görülmedi: Asyadan Avrupaya rekor sıcaklıklar, can kayıpları artıyor

SON 122 YILIN EN YÜKSEK SICAKLIĞI

Asya'da da tablo ağırlaştı. Güney Kore'de aşırı sıcaklar nedeniyle 16 kişi hayatını kaybederken, başkent Seul ve çevresi için tarihte ilk kez kırmızı alarm seviyesinde sıcak hava uyarısı yayımlandı. Ülkenin Yangsan kentinde termometreler 42,5 dereceyi gösterirken, son 122 yılın en yüksek sıcaklığı kaydedildi.

3 ASLAN TELEF OLDU

Japonya'da ise sıcak hava yalnızca insanları değil hayvanları da etkiledi. Tokyo'daki Tama Hayvanat Bahçesi'nde koruma altındaki 16 aslandan 10'u sıcak çarpması belirtileriyle tedavi altına alınırken, 3 aslan telef oldu. Yapılan incelemelerde hayvanlarda şiddetli sıvı kaybı ve çoklu organ yetmezliği tespit edildi. Ülkede bu yazın en yüksek sıcaklığı ise 41,1 derece olarak ölçüldü.

Dünya adeta kavruldu! Son 122 yıldır böylesi görülmedi: Asyadan Avrupaya rekor sıcaklıklar, can kayıpları artıyor
Başlık ResmiDünya adeta kavruldu! Son 122 yıldır böylesi görülmedi: Asyadan Avrupaya rekor sıcaklıklar, can kayıpları artıyor

BALKANLAR DA KAVRULDU

Balkanlar da yeni sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Sırbistan'da sıcaklıkların hafta boyunca 40 dereceye ulaşması beklenirken, hükümet kuraklık ve düşen nehir seviyeleri nedeniyle acil durum toplantısı gerçekleştirdi. Yetkililer vatandaşlara elektrik tasarrufu ve orman yangınlarına karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı.

Dünya adeta kavruldu! Son 122 yıldır böylesi görülmedi: Asyadan Avrupaya rekor sıcaklıklar, can kayıpları artıyor
Başlık ResmiDünya adeta kavruldu! Son 122 yıldır böylesi görülmedi: Asyadan Avrupaya rekor sıcaklıklar, can kayıpları artıyor

Hırvatistan Meteoroloji Dairesi de ülke genelinde kırmızı alarm ilan etti. Pula kentinde sıcaklık 40,4 dereceye, Rijeka'da ise 40 dereceye ulaştı. Özellikle çocuklar ve yaşlıların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaması istendi.

Dünya adeta kavruldu! Son 122 yıldır böylesi görülmedi: Asyadan Avrupaya rekor sıcaklıklar, can kayıpları artıyor
Başlık ResmiDünya adeta kavruldu! Son 122 yıldır böylesi görülmedi: Asyadan Avrupaya rekor sıcaklıklar, can kayıpları artıyor

ABD'DE TERMOMETRELER 53 DERECEYİ GÖRDÜ

ABD'nin California eyaletindeki Ölüm Vadisi (Death Valley) Ulusal Parkı'nda ise sıcaklık 53 dereceye kadar yükseldi. Uzmanlar, dünyanın en sıcak bölgelerinden biri olan alanda 1913 yılında kaydedilen 56,7 derecelik tarihi sıcaklık rekorunun yeniden gündeme gelebileceği uyarısında bulundu.

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Romanya'da kuraklık alarmı! Tuna Nehri çekildi, kontrollü patlama yapıldı
Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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