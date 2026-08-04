Marka marka güncel fiyat listesi... Sıfır araç alacaklar dikkat! İşte Ağustos 2026 otomobil fiyatları ve dev kampanyalar

📌TOGG FİYAT LİSTESİ - YERLİ OTOMOBİLDE SIFIR FAİZ FIRSATI SÜRÜYOR

Yerli ve milli otomobil markası Togg, Ağustos ayında T10X ve yeni fastback modeli T10F’in fiyatlarında bir değişikliğe gitmedi. Marka, 2026 yılı başından beri uyguladığı yüzde 0 faizli kredi kampanyasına bu ay da devam ederek, hem bireysel hem de kurumsal müşterilere 1,5 milyon TL'ye kadar faizsiz finansman veya 3 ay ödeme erteleme seçeneği sunuyor.