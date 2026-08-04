Marka marka güncel fiyat listesi... Sıfır araç alacaklar dikkat! İşte Ağustos 2026 otomobil fiyatları ve dev kampanyalar
2026 Ağustos ayı itibarıyla otomobil devleri güncel fiyat listelerini yayımladı. Bazı markalar fiyatlarını sabit tutarken, bazıları dev indirim kampanyalarıyla dikkat çekiyor.
Toyota'nın 1 milyon TL'ye varan indirimi, Fiat Egea'nın veda zammı ve Opel'in elektrikli modellerindeki fırsatları otomobil piyasasını hareketlendirdi.
İşte BYD'den Tesla'ya, Dacia'dan Renault'ya kadar marka marka güncel sıfır araç fiyatları ve tüm detaylar...
📌FIAT FİYAT LİSTESİ - EGEA’YA ZAMLA VEDA
Üretimi sona eren Fiat Egea modellerinde Ağustos ayında hem zam hem de nakit indirim kampanyaları bir arada sunuluyor. Şehir içi mobilite aracı Topolino’da ise fiyat düşüşü yaşandı.
- Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 HP (Easy): 1.384.900 TL (Nakit Kampanyalı)
- Egea Cross 1.6 M.Jet 130 HP (Street): 1.850.500 TL (Nakit Kampanyalı)
- Grande Panda (83 kW Elektrikli): 1.494.900 TL (Nakit Kampanyalı)
- Topolino (5.4 kWh): 559.900 TL (Nakit Kampanyalı)
📌RENAULT FİYAT LİSTESİ - BOREAL İNDİRİMİ DEVAM EDİYOR
Renault, yerli üretim SUV modeli Boreal için lansmana özel indirimlerini Ağustos ayında da sürdürüyor. Clio ve Megane Sedan modellerinde ise fiyatlar sabit tutuldu.
- Yeni Clio evolution plus: 1.830.000 TL
- Yeni Boreal evolution Turbo TCe EDC 145 hp: 2.194.000 TL (Kampanyalı)
- Renault Duster Evolution Eco-G 120 hp: 1.865.000 TL
- Megane Sedan Touch 1.3 TCe 140 bg: 1.841.000 TL
- Renault Austral techno mild hybrid: 2.875.000 TL
📌DACIA FİYAT LİSTESİ - FİYAT/PERFORMANS DENGESİ KORUNUYOR
Dacia, Ağustos ayında fiyatlarını büyük oranda sabit tuttu. Türkiye'nin en ucuz otomobillerinden Sandero ve 13 yıl sonra dönen Logan modelinde fiyat güncellemesi yapılmadı.
- Sandero essential TCe 100 (2026 MY): 1.299.000 TL
- Sandero Stepway expression Eco-G 120 auto: 1.756.000 TL
- Yeni Logan essential TCe 100: 1.440.000 TL
- Jogger extreme Eco-G 120 auto (7 koltuklu): 1.850.000 TL
📌TOYOTA FİYAT LİSTESİ - COROLLA’DA 1 MİLYON TL’YE YAKIN İNDİRİM
Ağustos ayının en dikkat çekici kampanyası Toyota'dan geldi. Marka, Corolla modelinde yaklaşık 1 milyon TL'ye varan, Land Cruiser Prado'da ise yaklaşık 5 milyon TL'lik dev indirimler sunuyor.
- Corolla 1.5 Vision Plus: 1.850.000 TL (Kampanyalı)
- Corolla 1.5 Flame X-Pack: 1.999.000 TL (964.000 TL İndirim)
- Corolla Cross Hybrid 1.8 Flame: 2.820.000 TL (Kampanyalı)
- C-HR Hybrid 1.8 Flame: 2.250.000 TL (Kampanyalı)
- Land Cruiser Prado: 14.700.000 TL (Kampanyalı)
📌OPEL FİYAT LİSTESİ - ELEKTRİKLİ MODELLERDE DEV FIRSAT
Opel, Ağustos ayında elektrikli modellerinde 350 bin TL’ye varan indirimlerle öne çıkıyor. Grandland modelindeki dev indirim kampanyası ise sona erdi.
- Corsa 1.2 100 HP Benzin: 1.390.000 TL (Kampanyalı)
- Corsa Elektrik 100 kW: 1.801.000 TL (Kampanyalı)
- Yeni Astra 1.5 Dizel (Edition): 2.360.000 TL
- Frontera Hybrid 1.2 145 HP: 1.870.000 TL (Kampanyalı)
- Grandland Elektrik 239 kW AWD (GS): 3.874.000 TL (Kampanyalı)
📌HONDA FİYAT LİSTESİ- AĞUSTOS AYINDA ZAM YOK
Honda, Ağustos 2026 listesinde fiyatlarını sabit tutma kararı aldı. Listeye son eklenen ZR-V modeliyle birlikte hibrit ağırlıklı seçenekler devam ediyor.
- Honda Jazz 1.5L Hibrit: 2.525.000 TL
- Honda HR-V 1.5L Hibrit (Elegance): 2.389.000 TL (Kampanyalı)
- Honda ZR-V 2.0L Hibrit: 4.970.000 TL
- Honda CR-V 2.0L Hibrit: 6.160.000 TL
📌TOGG FİYAT LİSTESİ - YERLİ OTOMOBİLDE SIFIR FAİZ FIRSATI SÜRÜYOR
Yerli ve milli otomobil markası Togg, Ağustos ayında T10X ve yeni fastback modeli T10F’in fiyatlarında bir değişikliğe gitmedi. Marka, 2026 yılı başından beri uyguladığı yüzde 0 faizli kredi kampanyasına bu ay da devam ederek, hem bireysel hem de kurumsal müşterilere 1,5 milyon TL'ye kadar faizsiz finansman veya 3 ay ödeme erteleme seçeneği sunuyor.
- T10F V1 RWD Standart Menzil: 1.885.000 TL
- T10F V2 4More (Dört Tekerden Çekiş): 3.218.000 TL
- T10X V1 RWD Standart Menzil: 1.909.048 TL
- T10X V2 RWD Uzun Menzil: 2.411.000 TL
- T10X V2 4More Obsidiyen: 3.218.137 TL
📌CITROEN FİYAT LİSTESİ- KÜÇÜK ZAMLAR VE İNDİRİM KAMPANYALARI
Fransız üretici Citroen, Ağustos ayında modellerinde küçük zamlar yaparken önemli indirim kampanyaları da başlattı. Özellikle elektrikli modellerde 200 bin TL'ye varan indirimler dikkat çekiyor.
- Ami (6 kW Elektrik Motor): 560.000 TL (Kampanyalı)
- e-C3 (83 kW, Max): 1.520.000 TL (Kampanyalı)
- C3 Aircross Hybrid (Collection): 2.130.000 TL (Kampanyalı)
- e-C4 (115 kW, Max): 2.100.000 TL (Kampanyalı)
- C5 Aircross Hybrid (Plus): 2.599.000 TL (Kampanyalı)
📌BYD FİYAT LİSTESİ - ELEKTRİKLİ DEVDE FİYATLAR SABİT
Çinli otomobil devi BYD, Ağustos ayında da fiyatlarına zam yapmadı. Markanın Türkiye pazarındaki tüm modelleri 4 milyon TL’nin üzerinde ve tamamen elektrikli seçeneklerden oluşuyor.
- BYD SEAL 390 kW AWD (Excellence): 4.077.000 TL
- BYD SEALION 7 390 kW AWD (Excellence): 4.190.000 TL
- BYD HAN 380 kW AWD (Executive): 4.573.000 TL (Kampanyalı)
- BYD TANG 380 kW AWD (Flagship): 5.418.000 TL
📌TESLA FİYAT LİSTESİ - MODEL Y ÜST VERSİYONLARA ZAM
Tesla, Ağustos ayında Model Y'nin giriş seviyesi fiyatını sabit tutarken, üst donanım ve performans versiyonlarına zam yaptı.
- Model Y (Arkadan Çekiş): 2.474.985 TL
- Model Y Long Range (Arkadan Çekiş): 3.682.800 TL
- Model Y Long Range (4 Çeker): 4.410.000 TL
- Model Y Performance (Dört Çeker): 4.756.500 TL