Honda Ağustos ayı fiyat listesini açıkladı. Listede yer alan Honda Jazz, HR-V, Prelude, CR-V ve ZR-V fiyatları ne kadar oldu? İşte model model Honda fiyatları…

Ağustos 2026 itibarıyla Honda Türkiye'nin güncel fiyat listesi de otomobil almayı planlayan tüketiciler tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak ZR-V’nin eklendiği Honda’nın Ağustos ayı fiyatları belli oldu.

Honda Ağustos 2026 fiyat listesi, Türkiye'de satışta bulunan tüm Honda modellerinin güncel başlangıç fiyatları, donanım seçenekleri ve öne çıkan özellikleriyle birlikte yer alıyor.

Honda’nın Ağustos ayı listesinde zam yapılmadı.

GÜNCEL HONDA FİYATLARI – (Ağustos fiyatı-Kampanyalı fiyat)

Honda Jazz 1.5L Hibrit Otomatik Crosstar - 2.525.000 TL

Honda HR-V 1.5L Hibrit Otomatik Elegance - 2.659.000 TL - 2.389.000 TL

Honda HR-V 1.5L Hibrit Otomatik Advance - 2.810.000 TL - 2.670.000 TL

Honda HR-V 1.5L Hibrit Otomatik Style+ - 3.060.000 TL

Honda Prelude 2.0L Hibrit Otomatik Advance - 5.600.000 TL

Honda CR-V 2.0L Hibrit Otomatik Advance - 6.160.000 TL

Honda ZR-V 2.0L Hibrit Otomatik Advance - 4.970.000 TL

Haberle İlgili Daha Fazlası