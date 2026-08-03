Opel, ağustos 2026 fiyat listesini güncelledi. Marka geçtiğimiz ay Grandland modelinde uyguladığı 700.000 TL’ye varan indirim sona erdirdi. Opel, ağustos ayında elektrikli modellerinde 350.000 TL’ye varan indirimler sunuyor. İşte 2026 yılı ağustos ayı boyunca geçerli olan Opel fiyatları…

Ağustos ayı itibariyle fiyat listesini güncelleyen markalar arasına Opel de katıldı. Marka bazı modellerinde zam bazılarında indirim yaptı.

350 BİN TL’YE VARAN İNDİRİM KAMPANYALARI

Opel Corsa’nın giriş seviyesi versiyonunda 145.000 TL’lik indirim uygulanıyor. Opel Corsa’nın hibrit versiyonunda 300 bin TL’lik indirim uygulanırken, Corsa’nın elektrikli modelinde ağustos ayında 300.000 TL’lik indirim uygulanıyor. Yine Frontera’nın hem hibrit hem de elektrikli versiyonlarında 350 bin TL’ye varan indirimler uygulanıyor.

Yine Grandland modelinin Hibrit versiyonunda Haziran ve Temmuz aylarında uygulanan 716 bin TL’lik büyük indirim kampanyası ağustos ayında son buldu. Grandland’in sadece elektrikli versiyonunun üst donanımında indirim bulunuyor.



İşte Opel’in paylaştığı ağustos ayı fiyat listesi ve kampanyalı fiyatlar…

2026 ağustos Opel Corsa fiyat listesi:

Versiyon Donanım Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) İndirim (TL) 1.2 100 HP Benzin MT6 Edition 1.535.000 1.390.000 -145.000 Hybrid 1.2 110 (100HP) e-DCT6 Edition 1.999.000 1.695.000 -304.000 Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 GS 2.119.000 Corsa Elektrik 100 kW GS 2.101.000 1.801.000 -300.000

Opel Corsa

Yeni Astra ağustos ayı fiyat listesi:

Versiyon Donanım Liste fiyatı (TL) 1.5 130 HP Dizel AT8 Edition 2.360.000 1.5 130 HP Dizel AT8 GS 2.590.000

2026 ağustos Opel Mokka fiyat listesi:

Versiyon Donanım Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) İndirim (TL) 1.2 136 HP Benzin MT6 Edition 1.988.000 1.800.000 -188.000 Hybrid 1.2 145 (136 HP) e-DCT6 GS 2.650.000 GSE 207 kW GSE 3.570.000 3.250.000 -320.000

Opel Mokka

2026 ağustos Opel Frontera fiyat listesi:

Versiyon Donanım Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) İndirim (TL) Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 Edition 2.221.000 1.870.000 -351.000 Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 GS 2.342.000

Opel Frontera

2026 ağustos Opel Frontera Elektrik fiyat listesi:

Versiyon Donanım Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) İndirim (TL) 44 kWh Batarya GS 1.894.000 1.650.000 -244.000 54 kWh Batarya - Uzun Menzil GS 2.009.000

2026 ağustos Opel Grandland fiyat listesi:

Versiyon Donanım Liste fiyatı (TL) Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 Edition 3.102.000 Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 GS 3.179.000

Opel Grandland

2026 ağustos Opel Grandland Elektrik fiyat listesi:

Versiyon Donanım Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) İndirim (TL) 157 kW Edition 2.485.000 239 kW AWD GS 4.222.000 3.874.000 -348.000

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