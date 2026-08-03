Fiat Ağustos ayı fiyat listesini açıkladı: Egea’ya zamla veda
Fiat, Ağustos ayı fiyat listesini güncelledi. Ağustos ayı boyunca geçerli olacak listede 2026 model yılına sahip tüm araçlara yine zam yapıldı. Haziran ayının sonunda son kez banttan inen Egea modelinde de hem zam hem indirim kampanyaları bulunuyor. İşte model model tüm Fiat fiyat listesi…
Türkiye’nin en çok satılan ve tercih edilen modellerinden biri olan Fiat Egea, Haziran ayının sonunda banttan son kez indi. Üretimi sona eren Egea’nın Ağustos ayı fiyatları açıklandı.
Yılın ilk 7 ayında fiyatlarına küçük zamlar yapan marka Ağustos ayında da fiyatlarını yukarı çekti. Bu zamlar giriş seviyelerinde düşük olsa da üst donanım seviyelerinde biraz daha yükseliyor. İşte 2026 model yılıyla satışta olan Egea Sedan, Egea Cross, Grande Panda, modellerinin güncel fiyatları ve indirim kampanyaları…
|MODEL
|HAZİRAN KAMPANYALI FİYAT (TL)
|TEMMUZ KAMPANYALI FİYAT (TL)
|FARK
|Fiat Egea Sedan
|1.369.900
|1.384.900
|15.000
|Fiat Egea Cross
|1.780.500
|1.850.500
|70.000
|Fiat Grande Panda
|1.465.000
|1.494.900
|29.900
|Fiat 600
|1.854.900
|1.854.900
|0
|Fiat 500e
|2.249.900
|2.249.900
|0
|Fiat Topolino
|594.900
|559.900
|-35.000
İNDİRİM KAMPANYALARI
Fiat, 2026 yılı Ağustos ayına özel neredeyse tüm modellerinde nakit alımlarda indirim kampanyaları uyguluyor. Egea Sedan’da modele göre 115.000 TL’ye ve Egea Cross’ta ise 100.000 TL’lik indirim bulunuyor. Grande Panda’nın elektrikli versiyonlarında 150.000 bin TL’ye ve Topalino’da 90.000 TL’ye varan İndirimler var.
İşte model model tüm Fiat araçlarının Ağustos 2026 yılı liste ve kampanyalı fiyatları…
Egea Sedan Ağustos ayı güncel fiyat listesi
|Motor
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Liste Fiyatı (TL)
|Nakit Kampanyalı Fiyatı (TL)
|İndirim (TL)
|1.6 M.Jet 130 HP GSR
|Easy
|Manuel
|Dizel
|1.499.900
|1.384.900
|-115.000
|1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR
|Easy
|Otomatik
|Dizel
|1.889.900
|1.789.900
|-100.000
|1.6 M.Jet 130 HP GSR
|Urban
|Manuel
|Dizel
|1.599.900
|1.489.900
|-110.000
|1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR
|Urban
|Otomatik
|Dizel
|1.959.900
|1.859.900
|-100.000
|1.6 M.Jet 130 HP GSR
|Lounge
|Manuel
|Dizel
|1.674.900
|1.559.900
|-115.000
|1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR
|Lounge
|Otomatik
|Dizel
|2.029.900
|1.929.900
|-100.000
Egea Cross Ağustos ayı güncel fiyat listesi
|Motor
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Liste Fiyatı (TL)
|Nakit Kampanyalı Fiyatı (TL)
|İndirim (TL)
|1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+
|Street
|Otomatik
|Dizel
|1.950.500
|1.850.500
|-100.000
|1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+
|Urban
|Otomatik
|Dizel
|1.980.500
|1.880.500
|-100.000
|1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+
|Lounge
|Otomatik
|Dizel
|2.050.500
|1.950.500
|-100.000
|1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+
|Limited
|Otomatik
|Dizel
|2.090.500
|1.990.500
|-100.000
Grande Panda 2026 Ağustos ayı güncel fiyat listesi
|Versiyon
|Şanzıman
|Yakıt
|Model Yılı
|Liste Fiyatı (TL)
|Nakit Kampanyalı Fiyatı (TL)
|İndirim (TL)
|83 kW / 113 HP – 44 kWh La Prima
|Otomatik
|Elektrikli
|2026
|1.594.900
|1.494.900
|-100.000
|1.2 MHEV 110 HP eDCT Icon
|Otomatik
|Hibrit
|2025
|1.669.900
|1.2 MHEV 110 HP eDCT La Prima
|Otomatik
|Hibrit
|2025
|1.789.900
Topalino Ağustos ayı güncel fiyat listesi
|Versiyon
|Şanzıman
|Yakıt
|Model Yılı
|Liste Fiyatı (TL)
|Nakit Kampanyalı Fiyatı (TL)
|İndirim (TL)
|Topolino 5.4 kWh Otomatik/8 HP
|Otomatik
|Elektrikli
|2026
|609.900
|559.900
|-50.000
|Plus Plus 5.4 kWh Otomatik/8 HP
|Otomatik
|Elektrikli
|2026
|634.900
|584.900
|-50.000
Fiat 600 güncel fiyat listesi
|Versiyon
|Şanzıman
|Yakıt
|Model Yılı
|Liste Fiyatı (TL)
|Nakit Kampanyalı Fiyatı (TL)
|İndirim (TL)
|BEV La Prima 54 kWh
|Otomatik
|Elektrikli
|2025
|1.989.900
|1.854.900
|-135.000
Fiat 500e güncel fiyat listesi
|Versiyon
|Şanzıman
|Yakıt
|Model Yılı
|Liste Fiyatı (TL)
|Cabrio La Prima 87 kW / 118 HP – 42 kWh
|Otomatik
|Elektrikli
|2025
|2.289.900