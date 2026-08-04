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Sparta Prag-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe'nin rakibi bu akşam belli olacak!

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Sparta Prag-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe'nin rakibi bu akşam belli olacak!
Fotoğraf Başlığı Sparta Prag-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu elemeleri tüm hızıyla sürerken, bu akşam oynanacak Sparta Prag-Olympique Lyon karşılaşması da merakla bekleniyor. Fenerbahçe'nin rakibini belirleyecek karşılaşma öncesi ''Sparta Prag-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta?'' soruları ise gündemde.

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Sarı-lacivertlilerin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz engelini aşması halinde play-off turundaki rakibi, Çek ekibi Sparta Prag ile Fransız temsilcisi Olympique Lyon arasındaki eşleşmenin galibi olacak. Peki, Sparta Prag-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta?

Sparta Prag-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçenin rakibi bu akşam belli olacak!
Başlık ResmiSparta Prag-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçenin rakibi bu akşam belli olacak!

SPARTA PRAG-LYON MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunun ilk ayağında Sparta Prag ile Olympique Lyon karşı karşıya gelecek. Çekya'da oynanacak mücadele 4 Ağustos 2026 Salı günü futbolseverlerle buluşacak.

Sparta Prag-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçenin rakibi bu akşam belli olacak!
Başlık ResmiSparta Prag-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçenin rakibi bu akşam belli olacak!

SPARTA PRAG-LYON MAÇI SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi heyecanı tüm hızıyla sürerken Sparta Prag-Lyon maçı bu akşam saat 21.00'de başlyacak.

Sparta Prag-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçenin rakibi bu akşam belli olacak!
Başlık ResmiSparta Prag-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçenin rakibi bu akşam belli olacak!

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Fenerbahçe'nin Sturm Graz karşısında tur atlaması durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk karşılaşmasını 18-19 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 25-26 Ağustos tarihlerinde rakip takımın sahasında gerçekleştirilecek.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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