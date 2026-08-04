Sparta Prag-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe'nin rakibi bu akşam belli olacak!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu elemeleri tüm hızıyla sürerken, bu akşam oynanacak Sparta Prag-Olympique Lyon karşılaşması da merakla bekleniyor. Fenerbahçe'nin rakibini belirleyecek karşılaşma öncesi ''Sparta Prag-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta?'' soruları ise gündemde.
Sarı-lacivertlilerin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz engelini aşması halinde play-off turundaki rakibi, Çek ekibi Sparta Prag ile Fransız temsilcisi Olympique Lyon arasındaki eşleşmenin galibi olacak. Peki, Sparta Prag-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta?
SPARTA PRAG-LYON MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunun ilk ayağında Sparta Prag ile Olympique Lyon karşı karşıya gelecek. Çekya'da oynanacak mücadele 4 Ağustos 2026 Salı günü futbolseverlerle buluşacak.
SPARTA PRAG-LYON MAÇI SAAT KAÇTA?
Şampiyonlar Ligi heyecanı tüm hızıyla sürerken Sparta Prag-Lyon maçı bu akşam saat 21.00'de başlyacak.
PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
Fenerbahçe'nin Sturm Graz karşısında tur atlaması durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk karşılaşmasını 18-19 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 25-26 Ağustos tarihlerinde rakip takımın sahasında gerçekleştirilecek.