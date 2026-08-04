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Spor

Galatasaray'a yıldız oyuncudan kötü haber: Süper Lig'in ilk maçında yok

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Galatasaray'a yıldız oyuncudan kötü haber: Süper Lig'in ilk maçında yok

Süper Lig'de 2026-2027 sezonu için geri sayıma geçildi. Son şampiyon Galatasaray, 14 Ağustos Cuma günü Çorum FK ile RAMS Park'ta karşılaşacak. Sarı-kırmızılılara sezonun açılış karşılaşması öncesi kötü haber geldi.

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Galatasaray, 14 Ağustos Cuma akşamı Çorum FK ile taraftarı önünde oynayacağı maçla Süper Lig'de 2026-2027 sezonunu açacak. Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Wilfried Singo, ilk müsabakada takımını yalnız bırakacak.

İKİ HAFTA SONRA SAHALARA DÖNECEK

Sabah'ta yer alan habere göre; 2026 Dünya Kupası'nda sakatlık geçiren 25 yaşındaki oyuncu, henüz iyileşmedi. Fildişi Sahilli savunma oyuncusunun, Çorum FK karşısında göreve yapamayacağı ve formasına kavuşmak için 2 haftaya daha ihtiyacı olduğu belirtildi.

Galatasaray, Wilfried Singo için Monaco'ya 30,7 milyon euro bonservis ödedi.
Başlık ResmiGalatasaray, Wilfried Singo için Monaco'ya 30,7 milyon euro bonservis ödedi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterilen Wilfried Singo, sarı-kırmızılı formayı 29 maçta giydi. İlk sezonunda sakatlıklarla boğuşan genç futbolcu, sahada kaldığı 1557 dakikada 2 gol attı ve takım arkadaşlarına 3 asist yaptı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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