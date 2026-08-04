Galatasaray'a yıldız oyuncudan kötü haber: Süper Lig'in ilk maçında yok

Süper Lig'de 2026-2027 sezonu için geri sayıma geçildi. Son şampiyon Galatasaray, 14 Ağustos Cuma günü Çorum FK ile RAMS Park'ta karşılaşacak. Sarı-kırmızılılara sezonun açılış karşılaşması öncesi kötü haber geldi.

Galatasaray, 14 Ağustos Cuma akşamı Çorum FK ile taraftarı önünde oynayacağı maçla Süper Lig'de 2026-2027 sezonunu açacak. Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Wilfried Singo, ilk müsabakada takımını yalnız bırakacak.

İKİ HAFTA SONRA SAHALARA DÖNECEK

Sabah'ta yer alan habere göre; 2026 Dünya Kupası'nda sakatlık geçiren 25 yaşındaki oyuncu, henüz iyileşmedi. Fildişi Sahilli savunma oyuncusunun, Çorum FK karşısında göreve yapamayacağı ve formasına kavuşmak için 2 haftaya daha ihtiyacı olduğu belirtildi.

Galatasaray, Wilfried Singo için Monaco'ya 30,7 milyon euro bonservis ödedi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterilen Wilfried Singo, sarı-kırmızılı formayı 29 maçta giydi. İlk sezonunda sakatlıklarla boğuşan genç futbolcu, sahada kaldığı 1557 dakikada 2 gol attı ve takım arkadaşlarına 3 asist yaptı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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