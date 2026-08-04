Galatasaray'dan ayrıldı, kararını verdi: Yıldız isme sürpriz talip çıktı

Kiralık sözleşmesi sona erince Galatasaray'dan ayrılan Noa Lang'ın, kulübü Napoli'den ayrılık kararı aldığı belirtildi. Hollandalı oyuncu ile ülkesinin köklü kulübünün ilgilendiği iddia edildi.

Galatasaray ile kiralık sözleşmesinin sona ermesinin bonservisini elinde bulunduran Napoli'ye dönen Noa Lang'ın, yeni sezonda Serie A ekibinde forma giymesi beklenmiyor.

AJAX KANCASI

De Telegraaf'ta yer alan habere göre; 27 yaşındaki kanat oyuncusu, 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Napoli'den ayrılığa sıcak bakıyor. Hollanda kulübü Ajax, Paris Saint-Germain'e transferi gündemde olan Mika Godts yerine Noa Lang'ı transfer listesine aldı.

Noa Lang'ın güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonunun ikinci yarısını kiralık olarak Galatasaray'da geçiren Hollandalı kanat oyuncusu, sarı-kırmızılı formayla 19 maça çıktı ve sahada kaldığı 1092 dakikada 2 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası