Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe, iç saha maçlarını oynadıkları RAMS Park'ın 52 bin 280 kişilik mevcut kapasitesini UEFA'nın izin verdiği sınırlar içinde artırmayı planladıklarını söyledi. Bahçetepe, "Çatımızı yükselterek üst taraflara tribün koyma imkanımız var ama bu çok büyük bir proje. Her sene 300-500 koltuk koyarak kapasite artırımı yapıyoruz"" dedi.

Galatasaray yöneticisi Bora Bahçetepe, 15 Ocak 2011’de oynanan Ajax maçı ile taraftara kapılarını açan RAMS Park hakkında açıklamalarda bulundu.

"HER SENE 300-500 KOLTUK EKLİYORUZ"

RAMS Park'ta kapasite artırımının mümkün olduğunu dile getiren Bora Bahçetepe, "Bizim yönetim kurulumuzda bulunan Sedat Artukoğlu, 2024 yılında ilk kez göreve başladığında bunu araştırdı. Stadın statik yapısını inceledi. Çatımızı yükselterek üst taraflara tribün koyma imkanımız var ama bu çok büyük bir proje. Çok büyük yatırım isteyen de bir proje. Biz, şu anda UEFA'nın izin verdiği sınırlar içinde kapasite artırımı yapıyoruz. Yani her sene 300-500 koltuk koyarak kapasite artırımı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Her sezon şampiyonluktan sonra zemin için statta çalışmalara başladıklarını belirten Bora Bahçetepe, "Bu bizim geleneğimiz. Önce çimler komple kesiliyor, kısa hale getiriliyor. Sonra kumlama ve gübreleme çalışması yapılıyor. Bizim çalıştığımız firma, dünyanın her tarafında statların çimlerini üreten ve bakımını yapan firma. Dünyanın en büyük firmalarından biriyle çalışıyoruz. Zaten bünyemizde de ziraat mühendisimiz var. Ayrıca bu firmanın da temsilcileri düzenli olarak stadımızda bulunmaktadır" değerlendirmesini yaptı.

Bora Bahçetepe

"ÇİMLER STRESE GİRİYOR, KÖK VEREMİYOR"

Bora Bahçetepe, RAMS Park'ta son teknoloji cihazlarla çimin daha sağlıklı bir şekilde yaşaması için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek şunları kaydetti:

Çim canlı bir organizma ve tabiat şartları bu çimin sağlığını çok müthiş bir şekilde etkiliyor. 4 yıldır ben bu görevi yapıyorum. Hep bizim sezon açılışımız biraz çimin zayıf haliyle başlıyor. Bunda da en büyük sıkıntı, İstanbul'da yaz aylarının çok sıcak geçmesi oluyor. Yüzeyde, daha doğrusu tribünde, 30 derece olan sıcaklık, toprakta ve çimde 40 dereceye kadar çıkabiliyor. Geçen sene maalesef 52 dereceyi yaşadık. Bu aşırı sıcaklık, çimin bir kısmının hibrit olmasından dolayı çevresindeki doğal çimi ve gübreleri de yakıyor. Yanınca da bu sefer çimlerin büyümesi, kök vermesi sıkıntı oluyor. Çimler strese giriyor ve kök veremiyor. Bu çimlerin köklerinin en sağlıklı durumda 17-18 santimetre olması gerekirken aşırı sıcaklarda kökler kısalmaya başlıyor. Allah'a çok şükür, bu yaz geçen seneki gibi sıcak geçmedi. Geçen seneye göre ortalama sıcaklık daha düşük. Çimlerin de kondisyonu geçen seneden çok daha iyi.

Genelde ekim ve kasım aylarından sonra zeminin düzeldiğini aktaran Bahçetepe, "Geçen sene ikinci Liverpool maçında İngiliz yetkililer, geldikleri zaman antrenmanda zeminimizi incelediler. İngiltere'deki zeminlerden farksız, hatta pek çok yerden daha iyi olduğunu söylediler. İngiltere'de futbol sahalarında ragbi de oynanıyor, bu durum biraz orayı bozuyor. Normal şartlarda bizim zeminimizin İngiltere zemininden aşağı kalmadığını, hatta aynı seviyede olduğunu söylediler. Havalar serinlediği zaman zeminimiz daha iyi hale geliyor" dedi.

"MÜTHİŞ BİR TARAFTARIMIZ VAR"

Bora Bahçetepe, RAMS Park'taki maçlarda taraftarların oluşturduğu atmosfer sayesinde yabancı oyuncuların Galatasaray'a sempati duyduğunu belirtti.

Sarı-kırmızılı taraftarların UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında oluşturdukları atmosfere değinen Bahçetepe, şunları söyledi:

Her Şampiyonlar Ligi maçından önce hem deplasmanda hem burada bir ağırlama oluyor. Rakip takımın yöneticileri de bundan çok bahsediyor. Bize 'Nasıl bu işi beceriyorsunuz? Müthiş sahneler, müthiş organizasyonlar yapıyorsunuz.' diyorlar. Bizim müthiş bir taraftarımız var. Ben taraftardan da sorumlu olduğum için taraftarımızla ve taraftar gruplarımızla sürekli iletişim halindeyim. Statta veya dışarıda muhakkak her maçın programını yapıyoruz. İstanbul'daki ve deplasmandaki maçlar için program yapıyoruz. Herkes Galatasaray'ın daha başarılı olmasını istiyor. Hep kafa patlatıyoruz. Ortaya fikirler atılıyor. Fikirlerin yapılabilir olanını da yapıyoruz. Ben başkanıma da buradan teşekkür etmek istiyorum. Bizi hep maddi ve manevi destekledi. Dolayısıyla burada müthiş bir kaynaşma oluyor. Her ne kadar çim için kötü de olsa stadımızın arena şeklinde olması seyirci açısından müthiş bir atmosfer sağlıyor. Basına da yansımıştı. Yabancı oyuncular, seyirci ve ortam sayesinde Galatasaray'a sempati duyuyor. Birçok transferde seyircimizin katkısı önemli rol oynuyor. Biz burada çok mutluyuz. Taraftarımızla harika bir ilişkimiz var.

Bahçetepe, kazanılan şampiyonluklarda taraftarın etkisinin büyük olduğunu vurgulayarak "Taraftar derneklerinden sorumlu olduğum için dernekleri de çok geziyorum. Her yerde de belirtiyorum. Şampiyonluğumuzda Okan Buruk hocamızın, futbolcularımızın ve başkanımızın büyük emeği var. Ayrıca taraftarımız da şampiyonluğa en az onlar kadar katkı sağladı. Bizi hiçbir yerde yalnız bırakmıyorlar. Bizim en büyük sorunumuz deplasmanlarda maç bileti sayısının yeterli olmaması" ifadelerini kullandı.

Bazı locaların içine fazladan koltuk koymak için çalışmalara başladıklarını anlatan Bahçetepe, "Kulübe gelir kazandırmak için özellikle bazı localarımızın içine fazladan koltuk koymayı planladık. Bunu da UEFA normlarına uygun bir şekilde yapacağız. Bu çalışmaya başladık. Böylece stadımız ve kulübümüz için ciddi gelir kaynağı oluşturacağız" dedi.

"SPONSORLUK GELİRİ 3 KATINA ÇIKACAK"

Bora Bahçetepe, Türkiye'de başka statta bulunmayan bir skorbord yaptıklarını belirterek "İki tane büyük skorbordumuz var. Reklamlar için üst kattaki locaların altına ve üstüne iki LED şeridimiz daha yerleştirildi. Bu LED şeritler, aynı zamanda maç atmosferi için tribünlere müthiş bir renklilik katıyor. Taraftarın coşmasına da büyük katkı sağlıyor. Çok güzel görüntüler oluşturuyoruz. Aynı zamanda geçen sene stadımızın ışıklandırma ve ses düzeninde de bir tadilat yaptık. Maç öncesinde ve sonrasında çok güzel atmosfer sağlanıyor. Bunlar taraftarın maçın havasına girmesine büyük katkı sağlıyor" şeklinde konuştu.

LED'lerin ve skorbordların Galatasaray'a sponsorluk açısından büyük katkı sağladığını aktaran Bahçetepe, "Eskiden sadece zemindeki LED'leri satıyorduk. Şimdi artık üstteki LED'leri de satmaya başladık. Sponsorluk benim sorumluluğumda olmadığı için tam emin değilim ama bu sayede sponsorluk gelirimizin döviz bazında iki yıl öncesinin yaklaşık üç katına çıkmasını bekliyoruz" dedi.

Bahçetepe, RAMS Park'ta yapmayı planladıkları yeniliklere değinerek "Bizim en coşkulu taraftarlarımız iki kale arkasında bulunuyor. Taraftarların tribün içindeki birliği sağlamak üzere ufak bir büyütme yapacağız. Kale arkasında son sıradaki koltukları duvara kadar dayayacağız. Böylece orası tek bir tribünmüş gibi gözükecek. Ayrıca stattan metroya giderken 'Aslanlı Yol' dediğimiz bir kısım var. Bence oranın bir tadilattan geçmesi lazım. Bizim dünyada ödül kazanmış bir mimarımıza orası için güzel bir proje çizdiriyoruz. Bu işin maddi tarafı da var. Ben yapabileceğimizi düşünüyorum. Taraftarımız, metrodan stada giderken arenanın havasını hissetmeye başlayacak" diye konuştu.

RAMS PARK'ta 2 büyük skorbord bulunuyor.

"AYAKTA SEYİRCİ KAPASİTEYİ 8 BİN KİŞİ ARTIRIR"

Taraftarın ayakta kale arkasında maç izleme talebine değinen Bahçetepe, şunları söyledi:

UEFA, ayakta maç izlemek için sadece bazı ülkelere izin veriyor. Almanya'da Dortmund'un 'Sarı Duvar'ı var. Bizim ülkemize daha izin verilmedi. Bizim ülkemizde Şampiyonlar Ligi maçlarında koltukta, normal maçlarda da ayakta olacak şekilde bir düzen kurabiliriz. Bunun için de İçişleri Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun izin vermesi gerekir. Kulüpler Birliği üzerinden geçen sene bu iş için başvurulmuştu ama bir sonuç gelmedi. Eğer devlet bu konuda bir hamle yaparsa ve bize izin verirse diğer iki büyük İstanbul takımımız da bu konuda yatırım yapmak isteyecektir. Üç büyük takım, kale arkalarına ayakta seyirci alabilir. Bu da kapasitemizi aşağı yukarı 8 bin kişi daha artırır.

"ASLANTEPE VADİSİ İLE BURASI GERÇEK BİR KOMPLEKS OLACAK"

Sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi Bora Bahçetepe, Aslantepe Vadisi projesinin dünyada örneği olmadığını dile getirdi.

Bahçetepe, Aslantepe Vadisi projesinin önemine değinerek "Başkanımızın bir lafı var, belki akıllardan çıkmıştır. Burası Ali Sami Yen Spor Kompleksi. Komplekste birden çok tesis olması lazım ama şu anda bir tane tesisimiz var. Aslantepe Vadisi projesiyle burası gerçek bir kompleks olacak. Bunun dünyada emsali yok. Basketbol salonu, voleybol salonu, yüzme havuzu, judo salonu ve yönetim binası olacak. Bizim yönetim binamızın oraya taşınması bile kulübe büyük bir ekonomik katkı sağlayacak. İstanbul'da en çok ihtiyaç duyulan şey otopark. Büyük bir otopark alanı olacak. Otopark sayesinde buradaki salonlar 365 gün yaşayabilecek. Konferans, konser ve tiyatro gibi aktivitelere imkan sağlanacak. Bu da Galatasaray ve İstanbul için büyük kazanç olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Ali Sami Yen Spor Kompleksinden Vadistanbul'a inen yerdeki toplam 60 dönümlük arazide amatör branşlara hizmet edecek büyük bir tesis yapmayı planlayan Galatasaray, ev kompleks için 23 Nisan'da temel atma töreni düzenledi.

"TRANSFERLER KISA SÜREDE TAKIMA KATILACAK"

Yeni sezonda Galatasaray Futbol Takımı ile ilgili beklentilerini anlatan Bahçetepe, sözlerini şöyle tamamladı:

Ben yöneticiyim ama ondan önce taraftarım. Hayatım tribünlerde geçti, 1978 yılından beri hiç maç kaçırmayan bir taraftarım. Her taraftar gibi Galatasaray'ın yine şampiyonluğa ulaşmasını bekliyorum. Biz Galatasaraylıların bir özelliği vardır; Doymayız. Biz 4 sene üst üste şampiyon olduk, 5'inciyi de istiyoruz, 6'ncıyı da isteyeceğiz. Fatih Terim hocamızın 'En önemli şampiyonluk önümüzdeki şampiyonluktur' diye bir lafı var. Bu da bizim mottomuz. Her şampiyonluk bizim için çok önemli. 2022'deki aynı heyecan ve istekle çalışıyoruz. Başkanımızın da kontrolünde transferlerin çok kısa zamanda bitip takıma katılacağına inanıyoruz. Takımımız, eksiklerini tamamlayıp sezona fırtına gibi başlayacaktır. Mayısların bizim olacağı bir dönemi yaşayacağımıza eminim.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Galatasaray taraftarından Dursun Özbek'e şok tepki

Haberle İlgili Daha Fazlası