Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan 72 yaşındaki vatandaş, itfaiye ekiplerinin yardımıyla girilen evinde ölü bulundu. Komşuları, olay yerinde merhumun yakınlarına "Niçin sahip çıkmadınız?" eleştirisinde bulundu. Hayatını kaybeden vatandaşın yakınları ise, "Ölüsüne sahip çıkıyoruz." diyerek komşulara tepki gösterdi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi Yazan Sokak'ta bulunan 21 numaralı müstakil evde yalnız yaşayan 72 yaşındaki H.E.'den uzun süredir haber alamayan çevre sakinleri durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yardımıyla girilen evde H.E.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemelerde, 72 yaşındaki adamın bir süre önce hayatını kaybettiği belirlendi.

"ÖLÜSÜNE SAHİP ÇIKIYORUZ"

Olay üzerine adrese gelen H.E.'nin yakınları ile komşuları arasında sözlü tartışma çıktı. Komşuların, şahsın tek başına yaşadığını ve ilgilenilmediğini öne sürmesi üzerine merhumun yakınları, "Ölüsüne sahip çıkıyoruz " cevabını verdi.

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