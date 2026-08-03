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Silivri'de sabah saatlerinde yol kenarında karşılaşan bir kedi ile kertenkelenin ilginç kavgası saniye saniye kaydedildi. Kaldırım üzerinde yaşanan olayda kedi, bir yandan kertenkeleye vurmaya çalışırken diğer yandan rakibinin hareketlerinden korkarak geri çekildi. Kedi ve kertenkelenin bu ilginç mücadelesi, o esnada aracıyla yoldan geçen bir vatandaşın dikkatini çekti ve cep telefonu kamerasıyla anbean kayıt altına alındı.

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