İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu kararıyla 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonuna "Adnan Süvari" ismi verildi.

TFF Yönetim Kurulu, Süper Lig sezonlarının Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan teknik adamlar ile eski milli futbolcuların anısını yaşatmak amacıyla isimlendirilmesi uygulaması kapsamında, 2026-2027 sezonuna Adnan Süvari isminin verilmesini kararlaştırdı.

ADNAN SÜVARİ KİMDİR?

Futbola İzmir'de başlayan Adnan Süvari, Göztepe'de 10 sene oynadı. Teknik direktörlük kariyerine Karşıyaka Spor Kulübü'nde adım atan Süvari, daha sonra görev aldığı Göztepe'de Türk futbol tarihine geçen başarılara imza attı.

Süvari, sarı-kırmızılı ekibi 1968-1969 sezonunda UEFA Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı finale, 1969-1970 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek finale taşıdı. Böylece "bir Türk kulübünü Avrupa kupalarında yarı final oynatan ilk teknik direktör" olarak tarihe geçti.

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