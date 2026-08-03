Bursa’da 8 aylık hamile kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti. Kadının gözaltına alınan eşi kavga sonrası camdan atladığını öne sürerken, komşulardan biri de adamın çocuğunu terastan sallandırdığını öne sürdü. Gözaltındaki eşin 29 suç kaydının olduğu ortaya çıkarken, şüpheli ölüm inceleniyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir kadının 4 katlı bir apartmanın son katındaki balkondan bahçe kısmına düştüğü ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 8 aylık hamile olduğu belirlenen Sudan uyruklu Ekram Hassan Adam Khalil'in (35), hayatını kaybettiği tespit edildi.

İntihar mı cinayet mi? Balkondan düşen 8 aylık hamile kadının eşi gözaltında! Komşu ifadeleri kafa karıştırdı

EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli ölüm sonrasında kadının eşi Ferdi S. (37), gözaltına alındı. Ferdi S. ifadesinde eşiyle Sudan'da tanıştığını, yaklaşık 5 yıldır evli olduklarını, 3 yaşında bir kızları bulunduğunu söyledi.

İntihar mı cinayet mi? Balkondan düşen 8 aylık hamile kadının eşi gözaltında! Komşu ifadeleri kafa karıştırdı

‘CAMDAN ATLADI’ İDDİASI

Şüphelinin ifadesinde, kendisinin tiner kullandığını, bu sebeple eşiyle sık sık tartıştıklarını, dün akşam bu konuyla ilgili aralarında tartışma çıktığını, daha sonra eşinin yatak odasının camına çıkarak aşağı atladığını anlattığı öne sürdü. Öte yandan Ferdi S.’nin çeşitli suçlardan 29 kaydının bulunduğu da öğrenildi.

İntihar mı cinayet mi? Balkondan düşen 8 aylık hamile kadının eşi gözaltında! Komşu ifadeleri kafa karıştırdı

KOMŞUSU ASILIR VAZİYETTE GÖRDÜ

Komşu N.G. ise kavga sesleri duyması üzerine camdan dışarı baktığını, bu sırada yabancı uyruklu kadını pencereye tutunmuş, aşağı doğru asılır vaziyette gördüğünü, kendisine "Ne olur bırakma kendini" diye seslendiğini söyledi.

İntihar mı cinayet mi? Balkondan düşen 8 aylık hamile kadının eşi gözaltında! Komşu ifadeleri kafa karıştırdı

N.G., kadın düştüğü sırada pencerede başka birini görmediğini belirtti.

‘ÇOCUĞUNU TERASTAN SALLANDIRDI’ İDDİASI

Aynı sokakta ikamet eden A.K. de kavga seslerini duyunca pencereden baktığını, bu sırada Ferdi S'nin çocuğunu teras katından aşağı doğru sallandırdığını gördüğünü, yardım etmek istediğini ancak evin kapılarının kilitli olduğunu söylediği öğrenildi.

İntihar mı cinayet mi? Balkondan düşen 8 aylık hamile kadının eşi gözaltında! Komşu ifadeleri kafa karıştırdı

1 AY ŞİDDET MERKEZİNDE KALMIŞ

Öte yandan hayatını kaybeden kadının 1 Haziran'da Şiddet Önleme ve İzleme Merkezine (ŞÖNİM) giriş yaptığı ve 8 Temmuz'da ise kendi isteğiyle konukevinden ayrıldığı öğrenildi. Şüpheli Ferdi S'nin polis merkezindeki sorgusu sürüyor.

İntihar mı cinayet mi? Balkondan düşen 8 aylık hamile kadının eşi gözaltında! Komşu ifadeleri kafa karıştırdı

“KADINI ATTI DİYE BAĞIRDI”

Olay sırasında evde olduğunu, sesleri duyunca dışarı çıktığını belirten Hasan Kaçan ise şöyle konuştu:

Dış kapıyı kırdık açtık, iç kapıyı polisler kırdı. Biz kapıyı kırarken kardeşimin kolu kesildi. Kadın çocuğa zarar gelmesin diye onu odaya kilitlemiş. Daha önce de bu kişi araçların önünü kestiği için yakalanmış ancak serbest bırakılmış. Serbest kaldıktan sonra tekrar buraya geldi. Çocuğu balkondan sarkıttığını söylediler. Biz de koşarak geldik. Komşuların zillerine bastık ama korkudan kapıyı açan olmadı. Daha sonra bir komşu 'Kadını attı' diye bağırınca hemen yukarı çıktık.

Hasan Kaçan, "Yaklaşık iki yıldır uyuşturucu kullanıyordu. Sürekli abisine tedavi ettirmesi gerektiğini söylüyorduk ancak bizi dikkate almadılar. Olaydan sonra kaçmaya çalıştı. Çatılara çıktı. Mahalledeki gençler yakalayarak polise teslim etti” dedi.

İntihar mı cinayet mi? Balkondan düşen 8 aylık hamile kadının eşi gözaltında! Komşu ifadeleri kafa karıştırdı

Şüphelinin 2 gün önce uyuşturucu madde kullandığı, daha sonrasında ise araçların önünü kestiği ve araçlarla evlere zarar verdiği öğrenildi.

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