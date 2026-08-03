Japonya'da meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından alışveriş merkezinde yaşanan patlamada hayatını kaybeden iki işçinin ölümüne ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya çıktı. İşçilerin, kasadaki nakit parayı güvence altına almak için işverenleri tarafından binaya geri gönderildiği öğrenildi.

Japonya'nın Kumamoto vilayetinde geçtiğimiz hafta meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından Aeon Alışveriş Merkezi'nde yaşanan patlamada hayatını kaybeden iki işçinin ölümüyle ilgili yeni detaylar kamuoyunda büyük tepki çekti. Hayatını kaybeden çalışanların, patronlarının talimatıyla kasadaki parayı güvence altına almak amacıyla binaya yeniden girdikleri ortaya çıktı.

MAĞAZADAN ‘PİŞMANIZ’ AÇIKLAMASI

Söz konusu Habita adlı mağaza zinciri, olayın ardından yaptığı açıklamada "iki değerli can kaybı" nedeniyle özür diledi. Şirketin satış direktörü Goji Yuse, deprem sonrası çalışanlara verilen talimatların yanlış olduğunu belirterek, "O anda verilen talimatlar uygunsuzdu ve bundan dolayı gerçekten pişmanız" ifadelerini kullandı.

Japonya depreminde kahreden gerçek! Kasadaki parayı almak için ölüme göndermişler

KASADAKİ PARAYI ALMASI İÇİN İÇERİ GÖNDERİLMİŞ

Hayatını kaybeden çalışanlardan birinin 22 yaşındaki Kurumi Otake olduğu açıklanırken, diğer işçinin kimliği henüz paylaşılmadı. Otake'nin ailesi, genç kadının deprem sonrası alışveriş merkezinin dışında bir akrabasıyla karşılaştığını, ancak şirketin kasadaki parayı güvenli bölmeye aktarmasını istemesi üzerine tekrar binaya girdiğini anlattı. Şirket yetkilileri de cenaze töreninde aileden özür dileyerek bu bilgiyi doğruladı.

CAN KAYBI 38’E YÜKSELDİ

Deprem sonrası alışveriş merkezindeki insanların büyük bölümü tahliye edilirken, iki çalışanın yaklaşık bir saat sonra meydana gelen şiddetli patlama sırasında hâlâ binada olduğu belirtildi. Patlamada alışveriş merkezi büyük ölçüde yıkılırken, olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi. Ölenlerden yedisinin Aeon Alışveriş Merkezi'nde bulunduğu bildirildi.

Japonya depreminde kahreden gerçek! Kasadaki parayı almak için ölüme göndermişler

Kurumi Otake'nin yakınları, genç kadının üç yıl önce babasını kaybettikten sonra annesine destek olmak için yoğun tempoda çalıştığını söyledi. BBC’nin haberine göre bir yakını, "Eğer o gün tekrar binaya girmeseydi bugün hâlâ ailesinin yanında olacaktı" dedi. Annesi ise, "Kızım artık geri gelmeyecek" sözleriyle yaşadığı acıyı dile getirdi. Olayın ardından Habita şirketi, benzer bir durumun tekrar yaşanmaması için uygulamalarını gözden geçireceğini açıkladı.

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