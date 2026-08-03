UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu heyecanı başlıyor. Türkiye'yi Avrupa arenasında temsil edecek Trabzonspor'un rakibi, UEFA tarafından gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından netlik kazandı. Peki, Trabzonspor Avrupa maçı ne zaman? İşte detaylar...

İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura organizasyonuyla birlikte bordo-mavili ekibin Avrupa Ligi yolculuğundaki ilk rakibi belli olurken, futbolseverlerin gözü hem kura sonuçlarına hem de maç takvimine çevrildi. Peki, Trabzonspor Avrupa maçı ne zaman oynanacak, rakibi kim oldu?

Trabzonspor Avrupa maçı ne zaman? Avrupa Ligi play-off turu rakibi bugün belli olacak!

TRABZONSPOR AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan play-off turundan katılacak Trabzonspor, ilk karşılaşmasını 20 Ağustos tarihinde oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 27 Ağustos tarihinde yapılacak.

İki maç sonunda turu geçen takım UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına yükselmeye hak kazanacak.

Trabzonspor Avrupa maçı ne zaman? Avrupa Ligi play-off turu rakibi bugün belli olacak!

TRABZONSPOR'UN AVRUPA LİGİ PLAY-OFF RAKİBİ KİM?

Trabzonspor Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros-Gornik Zabrze eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak

Trabzonspor Avrupa maçı ne zaman? Avrupa Ligi play-off turu rakibi bugün belli olacak!

TRABZONSPOR ELENİRSE AVRUPA DEFTERİ KAPANACAK MI?

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rakibine elenmesi halinde Avrupa kupalarına veda etmeyecek. Karadeniz temsilcisi, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi lig aşamasında devam etme hakkı elde edecek.



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