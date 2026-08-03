Şampiyonlar Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe’nin play-off turundaki muhtemel rakibi belli olacak. Futbolseverler, kura çekiminin tarihi, saati ve canlı yayınlanacağı kanalı merak ediliyor. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi için geri sayım başladı. Üçüncü eleme turunda Sturm Graz ile karşılaşacak Fenerbahçe’nin turu geçmesi halinde eşleşeceği takım, İsviçre’nin Nyon kentinde düzenlenecek kura sonucunda netleşecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi, 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. UEFA’nın Nyon kentindeki merkezinde düzenlenecek kura organizasyonu saat 13.00’te başlayacak. Fenerbahçe’nin yanı sıra Avrupa Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş ve Trabzonspor’un muhtemel rakipleri de aynı gün yapılacak kura çekimleriyle belli olacak. Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçenin muhtemel rakibi belli oluyor

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Kura çekimi TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler kura organizasyonunu UEFA’nın resmi dijital yayın kanallarından da takip edebilecek.

FENERBAHÇE'NİN PLAY-OFF TURU MUHTEMEL RAKİBİ BELLİ OLUYOR

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekip bu eşleşmeyi geçmesi halinde play-off turunda Lyon-Sparta Prag veya Union Saint-Gilloise-Bodo/Glimt eşleşmelerinden çıkacak takımlardan biriyle karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk karşılaşmaları 18-19 Ağustos, rövanşları ise 25-26 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak. Play-off turunu geçen ekipler Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılacak.

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