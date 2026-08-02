UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalmayı hedefleyen Fenerbahçe, 3. eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Sarı-lacivertliler, ilk maçta taraftarı önünde avantajlı bir skor elde ederek rövanşa rahat gitmenin hesaplarını yaparken, futbolseverler de ''Fenerbahçe-Sturm Graz maçı hangi kanalda, canlı yayın şifresiz mi?'' sorularının cevaplarını araştırıyor.

Yeni sezonda Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda yer almak isteyen Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz engelini aşmaya çalışacak. İlk karşılaşmayı kendi sahasında oynayacak olan sarı-lacivertliler, rövanş öncesinde avantaj sağlayacak bir skor elde etmeyi amaçlıyor. Peki, Fenerbahçe-Sturm Graz maçı hangi kanalda, canlı yayın şifresiz mi?

Fenerbahçe-Sturm Graz maçı hangi kanalda, canlı yayın şifresiz mi? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçına geri sayım başladı!

FENERBAHÇE-STURM GRAZ MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI YAYIN ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Sturm Graz'ı karşı karşıya getirecek mücadele tv100 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı şifresiz olarak takip edebilecek.

Fenerbahçe-Sturm Graz maçı hangi kanalda, canlı yayın şifresiz mi? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçına geri sayım başladı!

FENERBAHÇE-STURM GRAZ MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA tarafından yapılan görevlendirmeye göre karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek. Yardımcı hakem olarak Ian Hussin ile Neil Davies görev yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Robert Jones olacak.

Karşılaşmanın VAR odasında Stuart Attwell, AVAR görevinde ise Peter Bankes yer alacak. UEFA 11 Ağustos Salı günü oynanacak rövanş mücadelesinde İspanyol hakem Alejandro Hernandez'in düdük çalacağını da daha önce açıklamıştı.

Fenerbahçe-Sturm Graz maçı hangi kanalda, canlı yayın şifresiz mi? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçına geri sayım başladı!

FENERBAHÇE-STURM GRAZ RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Eşleşmenin ikinci karşılaşması 11 Ağustos Salı günü oynanacak. Fenerbahçe, ilk maçta alacağı sonucun ardından rövanşta turu geçerek UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselmeyi hedefleyecek.

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