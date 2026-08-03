Temmuz enflasyonu rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Açıklanan verilerle birlikte tüketici fiyatlarındaki aylık ve yıllık değişim netleşirken, Ağustos ayı kira artış oranının hesaplanmasında esas alınacak 12 aylık ortalama TÜFE verisi de belli oldu.

Temmuz enflasyonu verileri, milyonlarca vatandaşın yanı sıra ev sahipleri, kiracılar, memurlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyordu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı son verilerle birlikte enflasyon oranlrı belli oldu.

TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 Temmuz ayı enflasyon verilerini 3 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da yayımladı. Açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuz ayında aylık bazda yüzde 1,78, yıllık bazda ise yüzde 31,75 artış gösterdi. On iki aylık ortalamalara göre artış oranı ise yüzde 31,90 olarak gerçekleşti.

Temmuz enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2026 Temmuz ayı enflasyon beklentisi

Aynı dönemde TÜFE, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 19,86 yükseldi. Böylece temmuz ayı enflasyon verileriyle birlikte tüketici fiyatlarındaki güncel seyir ve kira artış oranının hesaplanmasında esas alınan 12 aylık ortalama da netleşmiş oldu.

İLGİLİ HABERLER HABERLER Yeni kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Ağustos dönemi kira zammı için gözler enflasyon verilerinde

Haberle İlgili Daha Fazlası