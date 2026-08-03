Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınıp tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve 39 kişi tutuklandı.

CHP'li Etimesgut Belediyesine "ihaleye fesat karıştırma", "irtikap" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamalarıyla operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da gözaltına alınmıştı.

Erdal Beşikçioğlu

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 55 kişiden 44'ü, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

40 KİŞİ TUTUKLANDI

Mahkeme, sevk edilen kişilerden aralarında Belediye Başkanı Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40'ının tutuklanmasına karar verdi. 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Tutuklananlar arasında belediye başkan yardımcıları Mutlu Kerimoğlu, Taylan Özgüven ve İhsan Bahri Beyler ile Beşikçioğlu'nun yakın koruması Hüseyin Yılmaz, Etimkent Yönetim Kurulu üyeleri ve İhale Komisyonu üyeleri de yer alıyor.

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