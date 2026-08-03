Süheyl ve Behzat Uygur'un sunduğu ve bir döneme damga vuran eğlence programı "Şahane Pazar", 25 yıl sonra yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Uygur kardeşler haberi sosyal medya hesaplarından da duyurdu.

Türk televizyon tarihine damga vuran eğlence programlarından "Şahane Pazar", yıllar sonra farklı bir formatla yeniden sevenleriyle buluşacak. Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin hazırladığı program, bu defa ekranlarda değil sahnelerde seyirciyle buluşacak. Büyük bir prodüksiyonla hazırlanan gösteri için Türkiye turnesi hazırlıklarının da sürdüğü öğrenildi.

UYGUR KARDEŞLERDEN PAYLAŞIM GELDİ

Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler de sosyal medya hesaplarından Şahane Pazar ile ilgili paylaşımda bulundu. Uygur kardeşler paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Son yıllarda tarafımıza;

'Şahane Pazar geri dönsün.'

'Vatanınızı milletinizi seviyorsanız bunu yaparsınız.'

'Ananızı babanızı seviyorsanız artık başlayın.'

'Ne istiyorsunuz, kaçıralım mı sizi?'

ve bunlara benzer binlerce mesaj ulaşmıştır.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, yıllardır maruz kaldığımız dünyanın en tatlı linci, en sevimli zorbalaması ve bitmek bilmeyen sevgi dolu baskının artık görmezden gelinemeyeceği anlaşılmıştır.

Bu doğrultuda;

25 yıl sonra Şahane Pazar’ın yeniden seyircisiyle buluşmasına karar verilmiştir.

İlk etapta Şahane Pazar Sahnede ile Türkiye’nin dört bir yanında sizlerle buluşacağız.

Devamında ise, gerekli şartların oluşması hâlinde Şahane Pazar’ın dijital platformlarda da izleyiciyle buluşması hedeflenmektedir.

Bizi bu kararı almaya zorlayan, tatlı tatlı baskı yapan, dünyanın en tatlı lincini gerçekleştiren, en sevimli zorbalığını uygulayan ve sonunda pes ettiren tüm seyircilerimize gönülden teşekkür ederiz.

Ve bir kez daha kabul etmek gerekir ki…

Seyirci ne isterse, eninde sonunda o olur.

Not: Direndik… Ama siz kazandınız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

Uygur kardeşler resmen duyurdu! Şahane Pazar, 25 yıl sonra dönüyor

EFSANE OYUNLAR TEKRAR SAHNEDE

Öte yandan programın sevilen oyunları arasında yer alan "Belediye Çukuru", "Bardak Oyunu" ve "Yüzük Oyunu" gibi yarışmalar, yeni kurgularıyla sahneye de taşınacak.

80 KİŞİLİK EKİPLE HAZIRLANIYOR

"Şahane Pazar Sahnede" gösterisinin 80 kişilik geniş bir ekiple hazırlandığı da gelen bilgiler arasında. Canlı orkestra, dans koreografileri ve özel sahne tasarımlarıyla izleyiciye nostalji ve eğlence dolu bir deneyim sunulması planlanıyor.

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