ABD’nin İran’a saldırılarını durdurmasının ardından petrol fiyatları haftaya %-5’i aşan düşüşle 83,35 dolardan başlıyor. Altının ons fiyatı ise ilk işlemlerde yükselişle 4.063 dolara yöneldi. Yeniden diplomasi umutlarıyla birlikte dolar endeksi 100’ün altına gerilerken, ABD tahvil faizlerinde yön aşağı döndü. Piyasada dikkatler bir yandan ABD’de bu hafta açıklanacak temmuz istihdam verilerine çevrildi.

Küresel piyasalarda yeni haftayla birlikte ağustos ayının da ilk işlem günü başladı. ABD’nin İran’a yönelik saldırıları durdurmasının yansımaları ilk fiyatlamalarda etkisini gösteriyor. Temmuzda %20 gibi yüksek bir primle 87,90 dolardan kapanış yapan Brent petrol, bu sabah TSİ 06:00 itibarıyla 83,35 dolardan fiyatlandı. Petrolde günlük düşüş %-5 seviyesini aştı.

ALTINDA SINIRLI YÜKSELİŞ

Altın fiyatları gelişmelere sınırlı da olsa pozitif tepki verdi. Temmuz işlemlerini 4 aylık düşüşün ardından %0,94 primle kapatan ve 4.045 dolardan cuma gününü tamamlayan ons fiyatı, bu sabah TSİ 06:00 itibarıyla 4.063 dolardan güne başladı. Petrol fiyatlarındaki düşüş, enflasyon ve faiz endişelerini bir miktar azaltırken sarı metal buradan destek buldu.

TRUMP’TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump hafta sonu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; İran’la görüşen Orta Doğu ülkelerinin “Hürmüz Boğazı’nın tamamen açılması” ve “nükleer tehdidin sona ermesini” de içeren bir anlaşma konusunda mutabakat sağladığını belirterek, “hızlı şekilde bu anlaşmanın yapılması için” saldırıları durdurduklarını ifade etmişti.

TAHRAN’DAN CEVAP

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise ABD ile imzalanan ancak uygulamada problem yaşanan mutabakat zaptına ilişkin olarak “Gelecekte de dış ilişkilerimizin merkezi olacağına inandığım mutabakat sayesinde ülkemiz ve bölgemizin güvenliği daha da güçlenecektir" açıklamasında bulundu. Bu arada İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de Hürmüz Boğazı’na ilişkin Umman ile yapılan müzakerelerde son aşamaya geldiklerini açıkladı.

Petrolde sert düşüş! Altın fiyatlarında yükseliş

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİLLER

Jeopolitik tarafta yaşanan son gelişmeler diplomasi umutlarını yeniden artırırken, dolar endeksinin hafta başında 100 seviyesinin altına gerilemesi dikkat çekti. ABD 2 yıllık tahvil faizi de %-1’e yaklaşan düşüşle 4,25 seviyesine çekildi. ABD para birimi göstergelerinin güç kaybetmesi altına kısmi destek sağlıyor. Ancak eylülde FED’den faiz artışı ihtimali bu sabah itibarıyla hâlâ %65’e yakın bir oranla fiyatlanıyor. Geçen hafta FED, faizi sabit tutsa da enflasyonist baskılara karşı gerekirse bu silahını kullanabileceği mesajını vermişti. 3 üye ise faiz artışından yana oy kullanmıştı.

DİKKATLER BU VERİDE

Piyasada yeni haftada dikkatler ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verilerine çevrildi. FED’in de dikkatle takip ettiği istihdamda temmuz ayında 88 bin kişilik artış bekleniyor. Tahminlerin altında kalabilecek bir verinin, muhtemel bir faiz artışı beklentilerini törpüleyebileceği ifade ediliyor. Ons altın fiyatında 3.940-4.000 dolar aralığı destek olarak takip edilirken, kısa vadede 4.100-4.200 dolar bandı direnç konumunu sürdürüyor.

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