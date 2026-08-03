Bursa'da yabancı uyruklu 8 aylık hamile kadın, 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Talihsiz kadının küçük yaşta bir çocuğunun da olay sırasında evde olduğu öğrenilirken, eşi ise polisler tarafından gözaltına alındı.

Korkunç olay Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana geldi.

4'üncü kattaki balkondan düştüğü öne sürülen yabancı uyruklu hamile kadın hayatını kaybetti.

Üçevler Mahallesi Dal Sokak'ta bir kişinin 4'üncü kattaki balkondan bahçe kısmına düştüğü ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bursa'da feci olay! Balkondan düşen 8 aylık hamile kadın hayatını kaybetti

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yabancı uyruklu ve 8 aylık hamile olduğu bildirilen kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

EŞİ GÖZALTINDA

Kadının küçük yaşta bir çocuğunun da olay sırasında evde olduğu ve kadının eşinin polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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