15 Temmuz'u konu alan "Asırlık Gece" belgesel dizisinin çekimleri nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bağlantı yolları bu gece, yarın ve 5 Ağustos'ta 01.00-05.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak. Sürücüler alternatif güzergâhlara yönlendirilecek.

15 Temmuz’u anlatan “Asırlık Gece” adlı belgesel dizi projesinin çekimleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yapılacak. Hain darbe teşebbüsünün arka planına odaklanan TRT dizisinin söz konusu çekimleri sebebiyle köprü ve çevresindeki bazı yollar belirli saatlerde trafiğe kapatılacak.

Bu gece, yarın ve 5 Ağustos’ta 01.00-05.00 saatleri arasında Beylerbeyi köprü katılımı, Kısıklı Caddesi Altunizade köprü katılımı, Altunizade Kavşağı, Tophaneli Caddesi köprü katılımı ile D-100 kara yolu kuzey istikametinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne Ümraniye-Şile ayrımlarından itibaren trafik akışı kapatılarak araçlar Ümraniye-Şile ve Altunizade istikametine yönlendirilecek.

Miray Yapım imzasını taşıyan dizinin yönetmen koltuğunda Cihan Sağlam ve Ahmet Toklu oturuyor. Dizide Erkan Petekkaya, Seçkin Özdemir, Murat Aygen, Yavuz Bingöl ve Gülsim Ali gibi isimler rol alıyor.

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