İhlas Haber Ajansı
Elini iplik makinasına kaptıran işçinin parmakları koptu
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bir tekstil fabrikasında elini iplik makinasına kaptıran bir işçinin 5 parmağı koptu.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan OSB’de bir tekstil fabrikasında meydana gelen olayda, gece vardiyasında çalışan ismi öğrenilemeyen işçi sol elini iplik makinasına kaptırdı.
5 PARMAĞI KOPTU
Kazada işçinin 5 parmağı koparken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Talihsiz işçi sağlık ekiplerinin fabrikadaki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri tarafından olay yerinde inceleme yapıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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