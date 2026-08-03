İhaleye fesat karıştırma, irtikap ve örgüt kurma’ suçlarından gözaltına alınan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’na, emniyette 207 soru yöneltildi. Sayıştay, MASAK kayıtları, ihaleler ve tanık ifadelerini içeren soruların neredeyse tamamına ‘Yetkim yok” cevabını veren Beşikçioğlu, belediye imkânlarını Behzat Ç. dizisinde kullandığını ise itiraf etti

Etimesgut Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Erdal Beşikçioğlu, tutuklanma talebiyle beraberindeki 54 kişi ile birlikte dün adliyeye sevk edildi. Etimesgut Belediyesine yönelik ‘ihaleye fesat karıştırma’, ‘irtikap’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçlamaları kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddetti.

Emniyetteki ifadesi ortaya çıkan Erdal Beşikçioğlu’na Sayıştay raporları, MASAK kayıtları, ihale süreçleri ve tanık ifadeleri üzerinden 207 sayfa soru yöneltildi. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini belirten Beşikçioğlu, suçlamaların tamamını reddederek dosyaya giren işlemlerin çoğundan denetim raporları sonrası haberdar olduğunu söyledi.

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ŞİRKETLERLE BAĞLANTI

İhaleleri denetleme yetkisi olduğunu ancak “alıp verme” gibi yetkisi olmadığını ileri süren Beşikçioğlu’na, soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyallerde ihale ve alımlara ilişkin tespitler soruldu. Beşikçioğlu, belediyenin ihalelerine katılan şirketlerle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

Beşikçioğlu, “Bahse konu materyallerde benim hakkımda ya da benim adımın olduğu herhangi bir belge yoktur. İhaleye giren şirketleri tanımam, aramda herhangi bir bağ da yoktur.” dedi.

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GELİRİ HESAPLARLA UYUŞMADI

Beşikçioğlu, aylık gelirini 2,5 milyon lira olarak beyan etmesine rağmen bu ifadesi de banka hareketleri ile uyuşmadı. Behzat Ç. dizisinin çekim ve tanıtım çalışmalarında belediye imkânlarının kullanıldığını kabul eden Beşikçioğlu, “Belediyemizin tanıtımı açısından faydalı bir iş olmuştur.” dedi.

Bir konser organizasyonuyla bağlantılı rüşvet ve irtikap iddiaları kapsamında dosyaya giren ses kayıtlarının da sorulması üzerine Beşikçioğlu, bu iş ve işlemlerin kendisine bağlı birim tarafından yürütülmediğini belirterek şu beyanda bulundu:

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“O BAŞKAN BEN DEĞİLİM”

“Şirketin doğduğu iddia edilen zararının karşılanması için şirkete ya da tanıdıklarına iş verilmesi gibi bir talimatım ya da yönlendirmem olmamıştır. Bu olaydan sonra yaptığım araştırmada şirketin konser bileti satamadığını tespit ettim. Ses kayıtlarında başkan olarak geçen şahıs ben değilim.”

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Beşikçioğlu, “Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu size niçin 225 bin TL yolladı?” sorusuna ise “Kredi kartımda limit problemi vardı. Bu parayı borç aldım.” cevabını verdi.

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