ABD’nin İran’ı ağır şekilde bombalaması beklenirken, Trump saldırı planını askıya aldığını açıkladı. Kararın daha önceden Netanyahu’ya bildirilmediğini aktaran İsrailli yetkililer “Yarı yolda bırakıldık. Sisli bir atmosfer içindeyiz” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın “İran’ı çok ağır şekilde vuracağız. Bir noktada, ‘Artık dayanamıyoruz’ diyecekler” açıklamasının ardından başta Suudi Arabistan olmak üzere bölgedeki müttefik ülkelerden ciddi uyarılar geldi. Özellikle Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın, Başkan Trump’a “İran’ı vurmanız hâlinde bölge ateş topuna döner. Tehdit etmekten vazgeçmelisiniz. Gerilimi azaltmalısınız” dediği öğrenildi.

Bu ikazlar sonrası Trump, “Gelen talepler üzerine Tahran ile bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağladık. Hürmüz Boğazı’nın tamamen açılması ve İran’ın nükleer tehdidini sona erdirmesi konusunda tekrar anlaştık” ifadelerini kullanarak saldırıyı askıya aldığını duyurdu. ABD Başkanı, Netanyahu’nun da bu noktada kendisiyle aynı çizgide olduğunu savundu.

Ancak İsrail basını ise bu sözlerle çelişen bir iddia ortaya attı. Trump’ın saldırıdan vazgeçme kararının, Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz’a önceden bildirilmediği aktarıldı. İsrailli üst düzey yetkililer, “Saatlerce tam bir belirsizlik içindeydik. Başkan Trump bizi yarı yolda bıraktı. İsrail’de sisli bir atmosfer hâkim. Neler olup bittiğini Trump’ın sosyal medyadaki paylaşımından öğrendik. Boş yere yüksek alarm durumunda kaldığımızı fark etmek sinir bozucu” değerlendirmesinde bulundu.

RİYAD İLE BUZLAR ERİYOR

Bu arada, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Washington ile mutabakat zaptı imzalandığını doğruladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de bölgedeki gerilimi düşürmeye yönelik diplomatik çabaları ele almak için Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Farhan ile telefonda görüştü.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise İngiltere, Ukrayna ve Bulgaristan ile temasa geçtiklerini, bu ülkelerin herhangi bir çatışmanın parçası olmayacağını belirttiğini dile getirdi.





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