Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK), 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan yeniden yapılanma sürecinde önemli bir aşamaya gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak Yüksek Askerî Şûra'da (YAŞ) alınacak terfi ve atama kararlarıyla birlikte, yaklaşık 10 yıldır devam eden üst rütbeli personel açığı kapanıyor.

Darbe girişiminin ardından gerçekleştirilen ihraçlar nedeniyle sayısı 200’ün altına düşen general ve amiraller, son yıllarda planlı terfi süreciyle yeniden eski seviyelerine yaklaştı. Böylece TSK'nın komuta kademesinde hem personel sayısı hem de görev dağılımı açısından normalleşme sürecinde yeni bir döneme giriliyor.

EKSİĞE RAĞMEN TERÖRLE CANLA BAŞLA MÜCADELE

FETÖ'nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik kapsamlı mücadelenin ardından hayata geçirilen yeni personel politikalarıyla kurumun emir-komuta yapısı yeniden şekillenirken, sahadaki operasyonel başarılar da dikkat çekti. Yeniden yapılandırılan komuta kademesinin sevk ve idaresinde Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde yürütülen sınır ötesi operasyonlarla terör örgütünün hareket alanını önemli ölçüde daralttı, sınır hattında oluşturulan güvenlik kuşağı sayesinde örgütün Türkiye'ye yönelik sızma girişimlerine ağır darbe vuruldu. Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen harekâtlarla da Türkiye sınırında oluşturulmak istenen terör hattının önüne geçildi. Güvenli bölgelerin oluşturulmasıyla birlikte sınır güvenliği güçlendirilirken, TSK'nın sınır ötesindeki operasyon kabiliyeti de uluslararası askeri çevrelerin yakından takip ettiği başlıklardan biri haline geldi.

15 Temmuz'un ardından TSK içerisindeki FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen mücadele de yeniden yapılanma sürecinin temel unsurlarından biri oldu. Personel yapısından eğitim sistemine kadar birçok alanda atılan adımlarla komuta zincirinin güçlendirilmesi hedeflenirken, operasyonel kapasitenin artırılmasına yönelik çalışmalar da eş zamanlı sürdürüldü. 15 Temmuz 2016'dan önce ordudaki general ve amiral sayısı 270'ti. FETÖ temizliğinin ardından 200’ün altına inen general ve amiral sayısının bu yıl 230'un üzerine çıkacağı öğrenildi. Güvenlik uzmanları, bugün gelinen noktada TSK'nın hem personel yapısı hem de sahadaki etkinliği bakımından yeni bir döneme girdiğine dikkat çekiyor.

KOMUTA KADEMESİNDE DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Bu yılki YAŞ toplantısında komuta kademesinde büyük bir değişiklik öngörülmüyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in görevlerine devam etmesi beklenirken, görev süreleri geçen yıl uzatılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun da görevlerini sürdürmesi öngörülüyor.

TERFİLER GÜNDEMİN EN ÖNEMLİ BAŞLIKLARINDAN BİRİ

Emekliye sevk edilmeleri durumunda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Hava Kuvvetleri Komutanlığı için Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın adı geçiyor. YAŞ'ta Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Korgeneral Zorlu Topaloğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Korgeneraller İsmail Günaydın, Erdoğan Gür ve İsmail Üner'in bir üst rütbeye terfileri değerlendirilecek. Şûra’da, generallerin, amirallerin ve albayların terfi ve emekliye sevk işlemlerinin yanı sıra görev sürelerinin uzatılması işlemleri de ele alınacak.

TSK’daki komuta açığı 10 yıl sonra kapanıyor! General ve amiral sayısı darbe öncesine dönüyor

ÜÇ İSİM İLK KEZ YAŞ MASASINDA

YAŞ toplantısı, her yıl olduğu gibi Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra ilgili bakanlar ve kuvvet komutanları katılacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de ilk kez Şûra üyesi olarak toplantıda yer alacak.

YAŞ'IN ARDINDAN MGK TOPLANACAK

Ankara'daki güvenlik gündemi YAŞ ile sınırlı kalmayacak. Şûra kararlarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak Milli Güvenlik Kurulu toplantısında, yeni görevlendirmelerin yanı sıra sınır ötesi operasyonlar, bölgesel gelişmeler ve terörle mücadelede gelinen son durumun ele alınması bekleniyor.

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