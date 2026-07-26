Yeni kira artış oranının belli olmasına sayılı günler kaldı. Ağustos ayında kira sözleşmesini yenileyecek kiracı ve ev sahipleri, uygulanacak yasal zam oranının netleşmesini bekliyor. Kira artışları, Türk Borçlar Kanunu kapsamında 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirleniyor. Peki, yeni kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

Ağustos ayının başlamasına kısa bir süre kala ev sahipleri ve kiracıların gözü kulağı kritik enflasyon kararına çevrildi. Ev ve iş yeri sahipleri belirlenen oranda kiracılarına zam yapabilecek. Açıklanacak 12 aylık TÜFE ortalaması, konut ve iş yerlerinde uygulanabilecek azami zam oranını ortaya koyacak.

AĞUSTOS AYI 2026 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Temmuz ayındaki kira artış hesaplamasını belirleyecek olan enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 10.00’da açıklanacak.

Yeni kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Ağustos dönemi kira zammı için gözler enflasyon verilerinde

TCMB TEMMUZ AYI HANEHALKI BEKLENTİ ANKETİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 3 bin 251 hane halkı tarafından yanıtlanan temmuz ayına ilişkin "Hanehalkı Beklenti Anketi" verilerini yayımladı.

Buna göre, hane halkının temmuz ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi geçen aya göre 1,19 puan azalarak yüzde 44,94'e geriledi. Hane halkının, son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün/hizmet grupları "gıda" ile "yakıt ve enerji" oldu.

Gıdayı, fiyatı en çok artan ürün grupları arasında değerlendiren katılımcıların payı bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 39,7 olarak gerçekleşti.

Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi bir önceki aya göre 1,33 puan azalarak yüzde 32,49'a düştü.

Ankete göre, 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi bir önceki aya göre 0,31 lira artarak 52,98 lira oldu.

Katılımcıların yatırım tercihleri değerlendirildiğinde, ilk sırada yer alan "altın alırım" diyen katılımcıların oranı, bir önceki aya göre 4 puan azalarak yüzde 40,3'e indi. ​​​​​​​İkinci sırada yer alan "ev/dükkan/arsa vb. alırım" diyen katılımcıların oranı bir önceki aya göre 1,4 puan artarak yüzde 38,5'e yükseldi.

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