Antalya'da iddiaya göre bir genç takıntılı olduğu genç kızı öldürüp, ardından intihar etti. 2 genç hayatını kaybederken, komşular yaşananları anlattı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde Azize Tekin (21) arkadaşı J.Y. ile birlikte evdeyken Tekin'e takıntılı olduğu öne sürülen Berat B. (31) da eve geldi. Çıkan tartışma sonrasında Azize Tekin arkadaşıyla evden çıktı.

Antalya’da korkunç olay! Genç kızı öldürüp intihar etti

ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Berat B. yanındaki silahla önce Azize Tekin'e 2 el ateş etti, ardından kendi başına ateş etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Azize Tekin ile Berat B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Antalya’da korkunç olay! Genç kızı öldürüp intihar etti

“KADIN EŞYALARI CAMDAN ATIYORDU”

Komşu Selim Sarıbulak, yaşananları şöyle anlattı:

Balkona çıktığımızda genç kadın eşyaları camdan aşağı atıyordu. Bir süre sonra panjurlar kapatıldı. Ardından içeride bulunan erkeklerden biri evden çıkarak kaçtı. Tam otomobiline bineceği sırada peş peşe silah sesleri duyduk. İlk el ateşten sonra ikinci el ateşte genç kadının vurulduğunu düşündük. Üçüncü silah sesinin ardından şüphelinin kendisini vurduğu anlaşıldı. İhbar üzerine polis ekipleri geldi. Savcılık talimatı beklenirken kapı açılmadığı için ekipler bir süre eve giremedi. Şahısları apartmanın giriş çıkışlarında görüyorduk ancak tanımıyorduk.

Antalya’da korkunç olay! Genç kızı öldürüp intihar etti

“BANA YENİ TAŞINDIĞINI SÖYLEMİŞTİ”

Bina sorumlusu Hakim Hacer ise, genç kadının kısa süre önce binaya taşındığını belirterek, "Kendisiyle bir kez karşılaştım. Bana yeni taşındığını söylemişti. Gece saatlerinde Cinayet Büro Amirliği'nden arandım. Beş numaralı dairede kimin oturduğunu sordular. Ardından daire sahibinin iletişim bilgilerini istediler, ben de paylaştım. Sabah daire sahibi beni arayarak olayla ilgili bilgi verdi. Duyduklarıma göre önce genç kadın vurulmuş, ardından şüpheli hayatına son vermiş. Haberi alınca büyük şok yaşadım" diye konuştu.

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