ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, ordu mühimmat stoklarında azalma yaşandığını doğrularken, İran'a karşı askeri caydırıcılık kapasitesinin tam hazır durumda olduğunu söyledi.

ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Amerikan NBC kanalında yayımlanan "Meet the Press" programına katılarak ABD ordusunun mühimmat stokları, İran ile tırmanan gerilim ve diplomatik temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD BM Temsilcisi Waltz canlı yayında duyurdu: Mühimmat stoklarımız tükendi

"UKRAYNA VE HUSİLERLE MÜCADELE MÜHİMMAT STOKLARINI TÜKETTİ"

Orta Doğu’da tırmanan çatışmalar ve ABD ordusunun lojistik kapasitesine dair tartışmalara açıklık getiren Waltz, mühimmat stoklarında ciddi bir azalma yaşandığını ilk kez kabul etti. Mevcut durumu selef yönetimin tercihlerine bağlayan Waltz, şu ifadeleri kullandı:

"Bakın, burada bir adım geri atmamız gerekiyor. Birçok stok, son yıllarda Ukrayna'ya verdiğimiz yardımlardan değilse de Husilerle yapılan mücadele ve Biden yönetimi döneminde zayıflayan ordu nedeniyle tükendi. Onlar yeni tip, daha ucuz mühimmatlara ve yeni teknolojilere yöneleceklerine karar verdiler. Ancak yeni savunma bütçeleriyle büyük ordumuzu yeniden inşa edeceğiz. Şunu açıkça belirtmek istiyorum: ABD ordusu bu operasyonu yürütmek için ihtiyaç duyduğu her şeye sahiptir."

"İRAN REJİMİ OLSAYDIM BAŞKAN’IN SÖZLERİNİ ÇOK CİDDİYE ALIRDIM"

Programda sunucunun yönelttiği "Önümüzdeki birkaç gün içinde saldırılar tamamen durdu mu, yoksa bu gece veya yarın yeni vurucu operasyonlar görebilir miyiz?" sorusunu cevaplayan Waltz, Washington’ın askeri caydırıcılığının tam kapasite devreye girmeye hazır olduğunu vurguladı:

"Eğer ben İran rejimi olsaydım, Sayın Trump'ın sözlerini çok ciddiye alırdım. Amerikan ordusu şu an tamamen hazır durumda."

"TAHRAN YÖNETİMİ KENDİ İÇİNDE BÖLÜNMÜŞ DURUMDA"

İran ile yürütülen arka kapı diplomasisine ve gerilimin düşürülmesi çabalarına değinen BM Temsilcisi Waltz, Tahran’daki yönetim kademesinde ciddi fikir ayrılıkları yaşandığını öne sürdü. Diplomatik sürecin karmaşıklığına dikkat çeken Waltz konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Başkan tüm seçenekleri masada tutuyor ve şu anda yaptığı şey bazı görüşmelere alan tanımak. Her seviyede görüşmeler kesintisiz devam ediyor. Ancak sürekli olarak şunu gözlemliyoruz: İran rejimi tarafında derin bir bölünme ve iç çekişmeler yaşanıyor. Bazı klikler Dini Lider’in rehberliğine yönelirken, diğer gruplar bambaşka bir yöne gitmek istiyor. Bu durum diplomatik açıdan büyük zorluklar yaratıyor olsa da makul bir çözüme ulaşmak için çabalarımızı sürdürüyoruz."

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