CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun milletvekilleriyle yaptığı toplantıda Faik Öztrak CHP'nin yeni grup başkanı seçildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, , partinin yeni TBMM Grup Yönetimi'ni belirlemek ve gündemdeki son gelişmeleri değerlendirmek amacıyla milletvekilleriyle bir araya geldi.

Toplantıda Faik Öztrak ve Gürsel Erol grup başkanlığı için yarıştı.

CHP'nin yeni grup başkanı Faik Öztrak oldu

EROL YARIŞTAN ÇEKİLDİ

1.turda Erol 19, Öztrak 18 oy aldı. 2.turda da Öztrak 21 ve Erol 17 oy aldı.

CHP'nin yeni grup başkanı Faik Öztrak oldu

2.Turun ardından Gürsel Erol yarıştan çekildi. Faik Öztrak CHP'nin yeni grup başkanı oldu.

MECLİS'TE DÜZEN DEĞİŞİYOR

Öte yandan CHP'nin eski grup başkanı Özgür Özel'in liderliğinde kurulan Yeni Parti, 91 milletvekilinin katılmasıyla Meclis'te en çok sandalyeye sahip ikinci parti konumuna erişecek. Bu durumda Özel ve eski CHP'li grup başkanvekillerinin yeni ünvanlarıyla odalarını koruması, Yeni Partinin Genel Kurul'daki sandalye sıralarının da değişmemesi bekleniyor.

CHP'nin yeni grup başkanı Faik Öztrak oldu

CHP'de kalan milletvekillerine ise Genel Kurul'da yeni bir sıra ayrılması, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin yeni yönetimine de yeni bir alan belirlenmesi planlanıyor. Meclis Ana Binası ikinci katında ya da birinci katında yer alan komisyonlara ait bazı odalar ile alanların boşaltılarak CHP Grubu yöneticilerine verilebileceği belirtiliyor.

Makam odaları ve Genel Kuruldaki sıra dağılımına ilişkin düzenlemelerin, Meclis tatile girdiğinde yapılacağı ve yeni yasama dönemine yetiştirileceği ifade ediliyor.

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