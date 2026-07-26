Yunan basınına konuşan emekli Yunan Korgeneral Ioannis Baltsois, Türkiye'nin F-35 programına ilgisinin teknolojik kazanımlar sağlamaya da yönelik olduğunu öne sürdü. Baltsois, "Türkler için 6 adet F-35 bile yeterli olur. Tersine mühendislikte Çin'den bile daha iyiler." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasına ve F-35 ile KAAN projesi için hayati önem taşıyan F110 motorlarının tedarikine yeşil ışık yakmasına dair açıklamaları Yunanistan’da yankılanmaya devam ediyor.

Yunan savunma portalı Militaire.gr ve Open TV kanalına değerlendirmelerde bulunan emekli Korgeneral Ioannis Baltsois, Türk savunma sanayisinin ulaştığı teknolojik kapasiteye dikkat çekerek Atina yönetimine üst üste uyarılarda bulundu.

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"F-35’LERİ SADECE UÇURMAK İÇİN DEĞİL, KOPYALAMAK İÇİN İSTİYORLAR"

Türk savunma sanayisinin birincil amacının yabancı platformları işletmekten ziyade milli projelere teknoloji aktarmak olduğunu iddia eden Yunan Korgeneral Ioannis Baltsois, "F-35 veya başka herhangi bir uçağı satın alırlarsa, bunları sadece uçurmak için almayacaklar. İlerletmek istedikleri programlar KAAN ve benzeri projelerdir. Başka bir deyişle, bu teknolojileri yeniden üretmek istiyorlar. Türkiye için ödedikleri altı uçağı bile alabilmeleri halinde, bunları kendi uçaklarını geliştirmek için bir rehber olarak kullanmaları yeterli olacaktır. 'Tersine Mühendislik' yöntemiyle teknolojiyi alarak bunu kendi uçaklarında ve diğer silah sistemlerinde kullanmak istiyorlar." yorumunda bulundu.

"ÇİNLİLERİN YILLAR ÖNCE YAPTIĞINI TÜRKLER ŞİMDİ ÇOK DAHA İYİ YAPIYOR"

Türkiye’nin teknoloji transferi ve savunma sanayisindeki yerlileşme hızını Çin’in yükseliş modeliyle kıyaslayan Baltsois, ABD yönetiminin de bu durumun farkında olduğunu belirtti:

"Eğer ödedikleri altı uçağı teslim alsalar ne yapacaklarını Amerikalılar da anladı. Yıllar önce Çinlilerin yaptığını yapmak istiyorlar. O zamanlar Çinliler hiçbir şey yapamıyordu; şimdi ise her şeyi yapıyorlar, hem de çok daha iyi bir şekilde. Türkler de tam olarak bu yolu izliyorlar. Tersine mühendislikte Çinlilerin yıllar önce yaptığını bugün Türkler çok daha iyi yapıyor."

"TÜRKİYE; KATAR VE PAKİSTAN İLE KENDİ STRATEJİK EKSENİNİ KURDU"

Türkiye’nin bölgesel ittifak mimarisine de değinen Baltsois, Ankara’nın Yunanistan-İsrail eksenine karşı yalnız olmadığını, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu dengelerinde kendi blokunu resmen inşa ettiğini kaydetti. Yunan emekli general, "Türkiye zaten kendi ittifakını çoktan kurmuştur. Türkiye, Katar ve Pakistan eksenini oluşturarak bölgesel güç dengesinde kilit bir hat meydana getirmişlerdir" ifadelerini kullandı.

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