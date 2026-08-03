2 Ağustos 2026 tarihli bölümde MasterChef'te ana kadroya giren 15. yarışmacı merak ediliyor. Gecenin sonunda şeflerin en başarılı bulduğu yarışmacı, ana kadroya giren isimlerden biri oldu.

MasterChef Türkiye 2026 ana kadro seçmeleri 2 Ağustos Pazar akşamı yayınlanan bölümle devam etti. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun karşısına çıkan yarışmacılar, ana kadroya yükselebilmek için iki ayrı etapta mücadele verdi. İşte, MasterChef Türkiye'de 15. yarışmacı olarak ana kadroya giren isim...

MASTERCHEF 15. YARIŞMACI KİM OLDU?

Gecenin ilk etabında yarışmacılardan sumağı kullanarak bir tabak hazırlamaları istendi. Şeflerin lezzet, teknik, ürün kullanımı ve sunum üzerinden yaptığı değerlendirme sonucunda yedi yarışmacı üst tura çıktı. İlk turu geçen adaylar, ana kadro önlüğünü kazanabilmek için ikinci etapta yeniden tezgah başına geçti.

MasterChef 15. yarışmacı kim oldu? 2 Ağustos MasterChef ana kadroya giren isim

İkinci turda yarışmacılara ekler hazırlamaları için 50 dakika süre verildi. Tadımların tamamlanmasının ardından gecenin son değerlendirmesine Gül ve Buse kaldı. İki tabağı karşılaştıran şefler, ana kadroya girmeye hak kazanan yarışmacının Gül olduğunu açıkladı. Gül, 2 Ağustos gecesindeki mücadeleyi kazanarak MasterChef Türkiye 2026 ana kadrosuna giren 15. ismi oldu.

MasterChef 15. yarışmacı kim oldu? 2 Ağustos MasterChef ana kadroya giren isim

MASTERCHEF 2026 ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR

Batuhan Nilay Hasan Alp Şiringül Enes Eyüp Can Demirhan Ali Nurten Tamer Ocak Şadi Altınay Burçin Tolga Muhammed Ayşe Kübra Gül

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