Galatasaray Villarreal maçı ne zaman? Maç biletleri satışa çıktı!
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, taraftarıyla RAMS Park'ta buluşmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, İspanya LaLiga temsilcisi Villarreal ile oynayacağı hazırlık maçında yeni transferlerini ve sezon öncesi son durumunu taraftarının önünde sergileyecek. Peki, Galatasaray Villarreal maçı ne zaman?
Yeni sezon öncesinde RAMS Park'ta oynanacak hazırlık karşılaşması için geri sayım başladı. Taraftarlar maç biletlerinin satışa çıkarılması ile beraber ''Galatasaray Villarreal maçı ne zaman?'' sorusunu da gündeme taşıdı. İşte, Galatasaray Villarreal hazırlık maçına dair detaylar ve maç bileti fiyatları...
GALATASARAY - VİLLARREAL MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray ile Villarreal arasındaki hazırlık karşılaşması 8 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak.
GALATASARAY - VİLLARREAL MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI
Galatasaray Kulübü, hazırlık maçının biletlerini aşamalı satış modeliyle taraftarların erişimine açtı. İlk etapta 2026-2027 sezonu kombine ve VIP kombine sahipleri 3 Ağustos Pazartesi saat 11.00 itibarıyla öncelikli satın alım yapabilecek.
Kombine sahipleri, belirlenen süre içerisinde biletlerini yüzde 50 indirimli olarak satın alabilecek.
Öncelikli satışınn ardından biletler 4 Ağustos Salı günü saat 15.00'te GSPlus Premium üyeleri ile GSPara Kredi Kartı ve Banka Kartı kullanıcılarının erişimine açılacak.
GALATASARAY - VİLLARREAL MAÇ BİLETİ FİYATLARI
Premium: 18.000 TL
Delux: 15.000 TL
Lux: 13.000 TL
Classic: 11.000 TL
Kategori 1: 8.000 TL
Kategori 2: 6.500 TL
Kategori 3: 5.000 TL
Kategori 4: 4.000 TL
Kategori 5: 3.000 TL
Kategori 6: 2.000 TL
Kategori 7: 1.500 TL
Kategori 8: 1.000 TL
Misafir Tribünü: 1.000 TL