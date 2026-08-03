Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, taraftarıyla RAMS Park'ta buluşmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, İspanya LaLiga temsilcisi Villarreal ile oynayacağı hazırlık maçında yeni transferlerini ve sezon öncesi son durumunu taraftarının önünde sergileyecek. Peki, Galatasaray Villarreal maçı ne zaman?

Yeni sezon öncesinde RAMS Park'ta oynanacak hazırlık karşılaşması için geri sayım başladı. Taraftarlar maç biletlerinin satışa çıkarılması ile beraber ''Galatasaray Villarreal maçı ne zaman?'' sorusunu da gündeme taşıdı. İşte, Galatasaray Villarreal hazırlık maçına dair detaylar ve maç bileti fiyatları...

Galatasaray Villarreal maçı ne zaman? Maç biletleri satışa çıktı!

GALATASARAY - VİLLARREAL MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Villarreal arasındaki hazırlık karşılaşması 8 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak.

Galatasaray Villarreal maçı ne zaman? Maç biletleri satışa çıktı!

GALATASARAY - VİLLARREAL MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI

Galatasaray Kulübü, hazırlık maçının biletlerini aşamalı satış modeliyle taraftarların erişimine açtı. İlk etapta 2026-2027 sezonu kombine ve VIP kombine sahipleri 3 Ağustos Pazartesi saat 11.00 itibarıyla öncelikli satın alım yapabilecek.

Kombine sahipleri, belirlenen süre içerisinde biletlerini yüzde 50 indirimli olarak satın alabilecek.

Öncelikli satışınn ardından biletler 4 Ağustos Salı günü saat 15.00'te GSPlus Premium üyeleri ile GSPara Kredi Kartı ve Banka Kartı kullanıcılarının erişimine açılacak.



Galatasaray Villarreal maçı ne zaman? Maç biletleri satışa çıktı!

GALATASARAY - VİLLARREAL MAÇ BİLETİ FİYATLARI

Premium: 18.000 TL

Delux: 15.000 TL

Lux: 13.000 TL

Classic: 11.000 TL

Kategori 1: 8.000 TL

Kategori 2: 6.500 TL

Kategori 3: 5.000 TL

Kategori 4: 4.000 TL

Kategori 5: 3.000 TL

Kategori 6: 2.000 TL

Kategori 7: 1.500 TL

Kategori 8: 1.000 TL

Misafir Tribünü: 1.000 TL



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