UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turunda Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile karşılaşacak Beşiktaş, kritik müsabakaların kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turunda Hradec Kralove ile mücadele edecek. Siyah-beyazlılar, Çekya ekibine karşı ilk maçı 6 Ağustos Perşembe günü TSİ 20.00'de deplasmanda oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 13 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda yapılacak.

Teknik direktör Vincenzo Italiano, Avrupa kupalarındaki bu 2 müsabakanın kadrosunu belirledi.

Vincenzo Italiano

Siyah-beyazlıların, Hradec Kralove maçları için UEFA'ya ilettiği kadro şu şekilde:

Kaleci: Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin

Defans: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo

Orta saha: Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav erny, İlhan Fakılı

Forvet: Hyeongyu Oh, Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy

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