Samsun’da kız arkadaşına şiddet uygulayıp kızgın metal yemek kepçesiyle kollarını yaktığı iddia edilen 20 yaşındaki genç, gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Sokullu Sokak’ta edinilen bilgiye göre, A.Y.G. (19) adlı genç kadın, erkek arkadaşı D.Ç.’nin (20) ikametinde bulunduğu sırada kendisini tekme ve yumruklarla darbettiğini, demir sopa ile vurduğunu, ısıttığı metal yemek kepçesiyle kollarını yaktığını ve hakarete uğradığını belirterek polise şikayette bulundu.

Tekmeledi, demir sopayla dövdü, kızgın kepçeyle yaktı! O cani gözaltında

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine çalışma başlatan İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan D.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

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