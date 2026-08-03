Beşiktaş sağ kanat transferi için rotayı Roma’ya kırdı. Arjantinli yıldızın kulübü ilk etapta 35 milyon avro bonservis bedeli talep etti. Başkan Serdal Adalı’nın girişimleri sayesinde kiralama için pazarlıklar başladı.

MURAD TAMER - Beşiktaş, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda sağ kanat takviyesi için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlıların yeni gözdesi İtalyan devi Roma’nın formasını giyen Matias Soule... Roma, finansal dengelerini korumak amacıyla ilk etapta 22 yaşındaki Arjantinli futbolcuyu 35 milyon avro bonservis bedeliyle satmak istemişti. Ancak Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın yürüttüğü girişimler sonucunda tavır değiştiren İtalyan kulübüyle kiralama formülü masaya yatırıldı. Performansa bağlı satın alma opsiyonunun kullanım hakkı tamamen Beşiktaş’a bırakıldı.

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DORTMUND DA İSTİYOR

B. Dortmund’un da genç ismi takip ettiği ancak finansal açıdan beklentileri karşılamakta yetersiz kaldığı öğrenildi. Arjantinli yıldızın, yabancı oyuncu kuralında artı dört kontenjanına uygun yaşta olması transferi Kartal açısından cazip kılarken, yönetim bu kritik operasyonu sonuçlandırmak için temaslarını yoğun şekilde sürdürüyor. Tarafların bugün yapacağı görüşmelerin ardından transferin netleşmesi bekleniyor. Öte yandan Liverpool forması giyen Federico Chiesa da listedeydi ancak takımında kalmak istemesi sebebiyle transfer rafa kalktı.

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