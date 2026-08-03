UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri netleşti. Sarı-lacivertlilerin play-off aşamasına yükselmesi halinde karşı karşıya gelebileceği eşleşme futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Sturm Graz'ı yenerse rakibi kim olacak, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turu muhtemel rakipleri kimler?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi 3 Ağustos Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. Kura sonucunda Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turunu geçmesi halinde karşılaşacağı muhtemel rakip de belli oldu.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

UEFA'nın gerçekleştirdiği kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakibi netleşti. Sarı-lacivertli ekip, önce Avusturya temsilcisi Sturm Graz engelini aşmaya çalışacak. Bu eşleşmeden galip ayrılması halinde ise Devler Ligi'nde lig aşamasına kalabilmek için son eleme turuna çıkacak.

Fenerbahçe, Sturm Graz'ı elemesi halinde play-off turunda Lyon-Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Play-off turunu geçen takım ise UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılma hakkı elde edecek.

Fenerbahçe Sturm Grazı yenerse rakibi kim olacak? Fenerbahçenin Şampiyonlar Ligi play-off muhtemel rakipleri

FENERBAHÇE STURM GRAZ'I YENERSE RAKİBİ KİM OLACAK?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz'ı elemesi halinde play-off turunda Lyon - Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA takvimine göre play-off turunun ilk karşılaşmaları 18-19 Ağustos, rövanş mücadeleleri ise 25-26 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Bu turu geçen takımlar lig aşamasına yükselecek.

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