Yüzde 90 yerlilik oranıyla TÜRASAŞ tarafından üretilen, Türkiye'nin ilk yerli ve milli dizel-elektrikli manevra lokomotifi Afrika'ya ihraç edildi. Müjdeyi duyuran Bakan Abdulkadir Uraloğlu “DE 10000 manevra lokomotifimizi Tanzanya'ya uğurladık” dedi.

TÜRASAŞ tarafından üretilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli dizel-elektrikli manevra lokomotifi "DE 10000"Afrika'ya ihraç edildi.

Raylarda Türk imzası! İlk yerli lokomotif Afrika’ya ihraç edildi

Türkiye'nin, yerli ve milli demir yolu sanayisinde önemli bir eşiği daha geride bıraktığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı bir açıklama yaptı. Uraloğlu, yapılan yatırımlarla demir yollarında yerli ve milli araçların kullanımının her geçen gün arttığını, geliştiğini belirtti.

Raylarda Türk imzası! İlk yerli lokomotif Afrika’ya ihraç edildi

“TANZANYA'YA UĞURLADIK”

Uraloğlu, "TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğü'müzde yüzde 90 yerlilik oranıyla ürettiğimiz 'DE 10000' manevra lokomotifimizi Tanzanya'ya uğurladık. Yerli ve milli mühendisliğimizin ürünü olan lokomotifimiz Afrika'da raylarla buluşmak üzere yola çıktı” dedi.

Raylarda Türk imzası! İlk yerli lokomotif Afrika’ya ihraç edildi

3 BİN 946 DENİZ MİLİ YOLCULUK

Uraloğlu, Eskişehir'den Kocaeli Derince Limanı'na getirilen lokomotifin, yükleme operasyonunun tamamlanmasının ardından gemiyle 29 Temmuz Çarşamba günü Tanzanya'ya uğurlandığını söyledi.

Lokomotifin deniz yolculuğunun yaklaşık 3 bin 946 deniz mili (7 bin 308 kilometre) süreceğini aktaran Uraloğlu, lokomotifin Darüsselam Limanı'na ulaşarak Tanzanya demir yolu filosunda hizmet vereceğini bildirdi.

Raylarda Türk imzası! İlk yerli lokomotif Afrika’ya ihraç edildi

YERLİ MOTOR KULLANILDI

TÜBİTAK KAMAG Projesi kapsamında TÜRASAŞ ile TÜBİTAK işbirliğinde geliştirilen 1000 beygir gücünün üzerindeki ilk yerli ve milli dizel motor olan Özgün Motor'un da "DE 10000" lokomotifinde kullanıldığını belirten Uraloğlu, şunları söyledi:

Yüksek yerlilik oranıyla geliştirilen ve tüm fikri mülkiyet hakları ülkemize ait olan Özgün Motor, ilk kez yerli bir lokomotif platformunda kullanılarak uluslararası pazarlara ihraç edildi. Motor geliştirme sürecinde kazanılan mühendislik bilgi birikimi ve tasarım kabiliyeti, Türkiye'nin güç sistemleri alanındaki teknolojik yetkinliğini bir üst seviyeye taşıdı. Ticarileşme aşamasına ulaşan motor, demir yolu başta olmak üzere farklı sektörlerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek stratejik bir ürün olarak öne çıkıyor.

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