Bir kargo şirketinin eski çalışanının, kadın müdürünün fiziksel şiddetine maruz kaldığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Gözlüğünün kırıldığını, işten çıkarıldığını ve kıdem tazminatının aylar geçmesine rağmen ödenmediğini öne süren eski çalışan, paylaşımını kaldırması için baskı gördüğünü de iddia etti. Kısa sürede geniş yankı uyandıran iddialarla ilgili şirketten ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Dehşete düşüren olay 25 Temmuz'da Ankara'da meydana geldi. İddiaya göre DHL Kargo Şaşmaz şubesinde görev yaptığını belirten eski bir çalışanın, şiddet ve mobbing iddiaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kadın müdür tarafından fiziksel saldırıya uğradığını, gözlüğünün kırıldığını, işten çıkarıldığını ve kıdem tazminatının hâlâ ödenmediğini iddia eden eski çalışanın paylaşımları kısa sürede gündem olurken, şirketten konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Dayak yedi, tazminatsız kovuldu! Sosyal medya kargo şirketindeki dayağı konuşuyor

KADIN MÜDÜR DEHŞET SAÇTI!

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla yaşadıklarını anlatan eski çalışan, DHL eCommerce Şaşmaz Şubesi'nde görev yaptığı dönemde görev tanımı dışında işlerin kendisine yaptırılmaya çalışıldığını öne sürdü.

Eski çalışan, yoğun mesainin ardından kendisinden araç yıkaması istendiğini, bunu ertesi güne bırakmayı teklif etmesi üzerine kadın müdürüyle tartışma yaşadığını ileri sürdü. Tartışmanın büyümesiyle fiziksel saldırıya uğradığını, gözlüğünün kırıldığını ve olayın ardından darp raporu alarak şikâyetçi olduğunu belirtti.

Dayak yedi, tazminatsız kovuldu! Sosyal medya kargo şirketindeki dayağı konuşuyor

ŞİDDETE UĞRADI, KOVULDU, TAZMİNATINI ALAMADI!

Eski çalışan, işten çıkarıldığını ve aradan geçen süreye rağmen kıdem tazminatının ödenmediğini de iddia etti. Fazla mesailerin karşılığının verilmediğini, bazı ödemelerin kayıt dışı yöntemlerle yapıldığını ve SGK primlerinin eksik yatırıldığını iddia eden eski çalışan, yaşadığı mağduriyetin giderilmesini istedi.

"VİDEOYU SİL, TAZMİNATI AL"

Paylaşımın ardından kendisine ulaşıldığını da öne süren eski çalışan, gönderilerini kaldırmaması halinde savcılığa şikâyet edilmekle tehdit edildiğini ve tazminatını alamayacağının söylendiğini aktardı.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELMEDİ!

Söz konusu iddialar sosyal medya platformlarında çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılırken, olay kısa sürede gündem oldu. Ancak iddialara ilişkin şirket tarafından şu ana kadar kamuoyuna yönelik herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

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