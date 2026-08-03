Meteoroloji’nin bugünkü hava durumu raporuna göre İstanbul dahil 12 ilde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer etkili olacağı tahmin edilirken, hava sıcaklığının iç kesimlerde biraz artması bekleniyor.

Türkiye’nin bir köşesi sağanak yağış etkisi altındayken bir köşesinde ise termometreler 49 dereceyi gördü. Hava durumunun ilden ile değiştiği yurt genelinde bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayınladı. İşte son uyarılar…

12 ilde yağmur bulutu! Meteoroloji tek tek sıraladı! Gök gürültülü sağanak yolda

HEM RÜZGAR HEM SICAKLIK

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere hava sıcaklığı iç kesimlerde biraz artacak, ülke genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer üzerinde seyredecek. Genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgar esmesi bekleniyor.

12 ilde yağmur bulutu! Meteoroloji tek tek sıraladı! Gök gürültülü sağanak yolda

SAĞANAK GİTMEDEN GERİ DÖNDÜ

Meteoroloji’nin bugünkü uyarısında sağanak yağış uyarısı da yapıldı. Uyarıda şöyle denildi:

Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya ve Mersin'in iç kesimleri, Ardahan ile Çorum ve Kars'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

12 ilde yağmur bulutu! Meteoroloji tek tek sıraladı! Gök gürültülü sağanak yolda

ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT

Yağışların öğle saatlerinde başlayıp, bazı illerde kısa süreli olması bekleniyor.

12 ilde yağmur bulutu! Meteoroloji tek tek sıraladı! Gök gürültülü sağanak yolda

İSTANBUL 31°C

Öte yandan İstanbul’da ise bugün az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

12 ilde yağmur bulutu! Meteoroloji tek tek sıraladı! Gök gürültülü sağanak yolda

12 İLİ SIRALADI

Meteoroloji’nin sağanak yağış uyarısı yaptığı 12 il şöyle;

İl İstanbul Kırklareli Antalya (iç kesimleri) Çankırı (kuzey kesimleri) Bolu Düzce Kastamonu Rize Trabzon (iç ve yüksek kesimleri) Kars (kuzey kesimleri) Ardahan Çorum (kuzey kesimleri)

YAĞIŞ BARAJLARI YETERİ KADAR DOLDURMADI

Öte yandan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından son yağışların doluluk etkisine ilişkin bir açıklama yaptı. Şen, haziran yağışlarının beklenenden az olduğunu belirterek, İstanbul barajlarında yüzde 20’lik bir azalma söz konusu olduğunu işaret etti.

“YÜZDE 20’LİK AZALMA”

Şen, şunları söyledi:

Türkiye’de haziran yağışlarına baktığımız zaman ortalama yüzde 60 oranında bir düşüş kaydedildi. Ekimden temmuza kadar olan dönemde yağışta artış olduğunu kabul etsek de bu mevsimsel bir yağıştan kaynaklanmakta. Esasında yağışın toplam değeri önemli değildir, şiddeti çok daha önemlidir. Yer altına ne kadar katkısı var o önemlidir. Haziran çok parlak değildi, yağış için mayıs ayı daha parlaktı. Nüfusun en fazla olduğu İstanbul’da da haziran yağışları yüzde 14 gibi düşük gitmiştir. Hazirandan itibaren El Nino etkisi görülmeye başladı. Bu düşün ağustos ve eylülde de devam edecek. Daha kararlı yağışlarda barajlara etkisi vardır. Ancak baktığımızda İstanbul barajlarında yüzde 20’lik bir azalma söz konusu.

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