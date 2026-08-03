Çığlık çığlığa kaçtılar! Düğün salonunda yangın paniği! Dakikalarca bebeğini aradı
Şanlıurfa'da bir düğün salonunda çıkan yangın sonrası ortalık savaş alanına döndü. Davetliler çığlık atarak salonu terk ederken, bir annenin karanlık salonda bebeğini aradığı anlar yürek sızlattı. Anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ölen yada yaralanan olmaması büyük bir faciayı önledi.
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bir düğün salonunda meydana gelen yangın yürekleri ağza getirdi.
DÜĞÜNDE YANGIN ALARMI
Düğün merasimi sırasında, salonun sahne bölümünün arkasından bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine salonun büyük bölümünü duman kapladı.
PANİKLE SALONU TERK ETTİLER
Elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden davetliler korku ve panikle salonu hemen boşalttı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alındı.
3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Yangında ölen yada yaralanan olması büyük bir faciayı önlerken, dumandan etkilen 3 kişi olay yerine giden ambulansta tedavi edildi.
YÜREK SIZLATAN GÖRÜNTÜ
Yangın sonrası kaydedilen bir görüntü ise yürekleri sızlattı. Karanlığa gömülen ve dumanla kaplanan salonda bir anne, düğün salonu önündeki kalabalık arasında dakikalarca bebeğini aradı.
ANNE VE BEBEĞİNİN DURUMU İYİ
Gözyaşları arasında bebeğini arayan annenin, daha sonra bebeğini bulduğu öğrenildi. Anne ve bebek güvenli alana götürüldü.