Şanlıurfa'da bir düğün salonunda çıkan yangın sonrası ortalık savaş alanına döndü. Davetliler çığlık atarak salonu terk ederken, bir annenin karanlık salonda bebeğini aradığı anlar yürek sızlattı. Anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ölen yada yaralanan olmaması büyük bir faciayı önledi.

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bir düğün salonunda meydana gelen yangın yürekleri ağza getirdi.

Çığlık çığlığa kaçtılar! Düğün salonunda yangın paniği! Dakikalarca bebeğini aradı

DÜĞÜNDE YANGIN ALARMI

Düğün merasimi sırasında, salonun sahne bölümünün arkasından bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine salonun büyük bölümünü duman kapladı.

Çığlık çığlığa kaçtılar! Düğün salonunda yangın paniği! Dakikalarca bebeğini aradı

PANİKLE SALONU TERK ETTİLER

Elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden davetliler korku ve panikle salonu hemen boşalttı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alındı.

Çığlık çığlığa kaçtılar! Düğün salonunda yangın paniği! Dakikalarca bebeğini aradı

3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangında ölen yada yaralanan olması büyük bir faciayı önlerken, dumandan etkilen 3 kişi olay yerine giden ambulansta tedavi edildi.

YÜREK SIZLATAN GÖRÜNTÜ

Yangın sonrası kaydedilen bir görüntü ise yürekleri sızlattı. Karanlığa gömülen ve dumanla kaplanan salonda bir anne, düğün salonu önündeki kalabalık arasında dakikalarca bebeğini aradı.

Çığlık çığlığa kaçtılar! Düğün salonunda yangın paniği! Dakikalarca bebeğini aradı

ANNE VE BEBEĞİNİN DURUMU İYİ

Gözyaşları arasında bebeğini arayan annenin, daha sonra bebeğini bulduğu öğrenildi. Anne ve bebek güvenli alana götürüldü.

Çığlık çığlığa kaçtılar! Düğün salonunda yangın paniği! Dakikalarca bebeğini aradı

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