Bir dönem ekranlara damga vuran "Kadın" dizisinde "Nisan" karakterine hayat veren genç oyuncu Kübra Süzgün, sosyal medyada paylaştığı bir videoda eski rol arkadaşı Özge Özpirinçci hakkında çok ağır iddialarda bulunmuştu. Eski rol arkadaşı Kübra Süzgün'ü korumak için sessiz kaldığını belirten Özpirinçci, hukuki haklarının korunması amacıyla gerekli başvuruları yaptığını ve ilgili süreçlerin başlatıldığını açıkladı.

Oyuncu Özge Özpirinçci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla son dönemde hakkında ortaya atılan iddialara cevap verdi. Uzun süredir sessiz kalmayı tercih ettiğini belirten Özpirinçci, bu kararının temel nedeninin küçük bir kız çocuğunu korumak olduğunu ifade etti. Açıklamasının sonunda hukuki sürecin devam ettiğini vurgulayan oyuncu, bu aşamadan sonra konuyla ilgili başka bir açıklama yapmayacağını belirtti.

Bir döneme damga vuran Kadın dizisinin çocuk oyuncusu Kübra Süzgün'ün iddiaları gündem olmuştu.Yayınlanan videoda oldukça üzgün olduğu ve gözyaşlarına hakim olamadığı görülen Süzgün, Özpirinçci'yi kendisini ve ailesini tehlikeye atmakla suçladı. Gözyaşları içinde yaptığı açıklamayla Özpirinçci'yi hedef alan Süzgün'ün, "7 yıl önce beni ve ailemi çetelere yem ettiler" iddiasının ardından Özpirinçci sessizliğini bozdu.



Kübra Süzgün Özge Özpirinçci olayıyla ilgili yeni gelişme! Dava açtığını duyurdu

"MAGAZİN KONUSU YAPILABİLECEK BİR KONU DEĞİL"

Pirinçci resmi Instagram hesabından yaptığı açıklamada; "Uzun zamandır, hiçbir ilgim ya da dahlim bulunmamasına rağmen akıl dışı bir şekilde içine çekildiğim; ancak küçük bir kız çocuğunu korumak ve daha fazla zarar görmesini engellemek amacıyla sessiz kalmayı tercih ettiğim bu süreçle ilgili yeniden açıklama yapma gereği doğmuştur.

Hiçbir aşamasını kamuoyuna yansıtmadığım bu sürecin ne kadar hassas olduğunun her zaman farkındaydım. Küçük bir kız çocuğunun ruhsal gelişiminin ve mahremiyetinin zarar görmesi, gerçeklikle bağdaşmayan bir anlatının içinde büyütülmesi; magazin konusu yapılabilecek bir mesele değildir.

Bu nedenle yaşananları öfkeyle ya da karşılıklı suçlamalarla değil; sakinliğimi, sağduyumu ve vicdani sorumluluğumu koruyarak yürütmeye özen gösterdim. Ancak sessizliğimin, hakkımdaki gerçek dışı iddiaları kabul ettiğim ya da bunlara verecek bir cevabım olmadığı şeklinde değerlendirilmesini de kabul etmiyorum.

Şahsıma yöneltilen iddiaların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Hukuki haklarımın korunması amacıyla gerekli başvuruları yapmış ve ilgili süreçleri başlatmış bulunmaktayım. Bundan sonraki aşamada konuya ilişkin başka bir açıklama yapmayacağım. Devam eden hukuki sürecin ve en önemlisi söz konusu çocuğun üstün yararının gözetileceğine, sizlerin de bu hassasiyetle hareket edeceğinize inanıyorum.Saygılarımla." ifadelerini kullandı.

Kübra Süzgün Özge Özpirinçci olayıyla ilgili yeni gelişme! Dava açtığını duyurdu

KÜBRA SÜZGÜN OLAYININ GEÇMİŞİ

Olayın merkezinde, Kübra Süzgün’ün çocukluk dönemine ait bazı fotoğrafların 2015 yılında bir beyaz eşya firması tarafından izinsiz kullanıldığı iddiası yer alıyor. Baba Serkan Süzgün, bu süreçte kızının haklarının üçüncü kişiler tarafından usulsüz şekilde devredildiğini ve yürütülen dava sürecinde mağdur edildiklerini öne sürüyor.

Yıllar sonra kamuoyuna taşınan iddialar, dava dosyaları, tehdit iddiaları ve tarafların karşılıklı açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi.

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